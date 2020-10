Xbox Series X : la nouvelle interface est déjà disponible… sur Xbox One

La Xbox Series X proposera une toute nouvelle interface pour les joueurs. Dans un souci d’unification, Microsoft la sort également sur sa Xbox One. Elle est désormais disponible au téléchargement et apporte son lot de nouveautés.

La Xbox Series X et sa petite sœur la Xbox Series S vont prochainement sortir dans le commerce. Elles proposeront logiquement une toute nouvelle interface, plus fluide et surtout repensée. L’un des soucis majeurs de Microsoft avec cette nouvelle génération, c’est l’uniformisation des plateformes, que ce soit au niveau des jeux avec le Smart Delivery, de la rétrocompatibilité, ou des OS.

Ainsi, le prochain OS de la Series X est disponible dès aujourd’hui… sur Xbox One. Déployée par vague, cette nouvelle interface doit se télécharger sur votre console. Elle cherche à changer drastiquement l’expérience en simplifiant au maximum l’interface. Les menus y sont plus visuels, les tuiles plus grandes, et le fonctionnement axé autour de vos amis Xbox Live. La personnalisation est également plus poussée.

Une interface plus rapide

Mais la grande nouveauté de cette nouvelle interface, c’est sa rapidité. Tout utilisateur de Xbox One sait que l’OS actuel se montre très poussif, prenant parfois plusieurs secondes à réaliser une action. Ici, Microsoft nous promet une interface jusqu’à 50% plus rapide lors du démarrage, et jusqu’à 30% lors d’un retour sur le bureau depuis un jeu. Bien entendu, les consoles actuelles, la One, la One X et la One S, ne pourront profiter de la rapidité du Quick Resume, qui permettra de changer de jeu en moins de dix secondes sur la Xbox Series X. La faute à leur auguste HDD.

A lire aussi – Xbox Series X : date de sortie, prix, précommande, caractéristiques et jeux

Quant à l'application Xbox sur PC, elle ne change pas et reste toujours aussi fouillis et peu pratique à utiliser. Dommage. Microsoft joue donc carte sur table en rendant disponible dès à présent ses nouveaux menus. Chez la concurrence, la stratégie est différente. En effet, Sony n’a encore rien montré de son nouveau design logiciel. On sait juste qu’il sera totalement repensé et qu’il ne partagera aucun pixel en commun avec celui de la PS4.

Avez-vous téléchargé cette nouvelle interface sur votre Xbox One ? En êtes-vous satisfaits ? Dites-le-nous dans les commentaires !