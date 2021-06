Xbox Series X : la console de retour en stock à partir de 19h, faites vite !

La Xbox Series X, console next gen de Microsoft sera de retour sur le store officiel du constructeur ce mardi 8 juin 2021 à partir de 19 heures. Une excellente nouvelle pour les personnes qui cherchent à y mettre la main dessus.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA XBOX SERIES X SUR LE STORE MICROSOFT

Si vous avez raté le dernier réassortiment de Xbox Series X sur Amazon, vous avez droit à une séance de rattrapage. En effet, le Marketing Manager France de Xbox, Marc Issaly a annoncé depuis son compte Twitter un nouveau stock ce mardi 8 juin 2021. C'est du coté du store officiel Microsoft qu'il faudra cette fois-ci tenter sa chance pour acheter la Xbox Series X.

Concernant l'heure de mise en ligne, ce dernier précise que les consoles seront disponibles à partir de 19 heures. Comme d'habitude, nous vous conseillons d'être prêts et de vérifier les coordonnées de votre compte Microsoft à l'avance pour mettre toutes les chances de votre coté. Arriver quelques minutes avant le début de la vente est également conseillé. Si vous ne voyez pas la console, nous vous recommandons de rafraîchir la page web.

Lire également : notre test complet de la Xbox Series X

Pour rappel, la Xbox Series X est la dernière console de jeu de salon de Microsoft sortie cette année. Elle allie puissance, rapidité et assure une rétrocompatibilité avec des milliers de jeux issues des consoles de génération précédente Xbox One, Xbox 360 et Xbox originale. Parmi les nouveautés de taille, il y a le support du ray-tracing, technologie de rendu des reflets et de réfraction de la lumière permettant d’obtenir des graphismes époustouflants de réalisme.

La manette de la Xbox Series X a également été revue et améliorée. Sa taille et sa forme ont été affinées afin de s'adapter à un plus grand nombre de joueurs. On retrouve sur cette dernière un nouveau bouton dédié au partage de contenu (captures, vidéo). Enfin, la croix directionnelle a aussi été revue et s’inspire très fortement de celle que l'on retrouve sur la manette sans fil Xbox Elite Series 2. Elle est compatible avec la Xbox One, mais aussi avec Windows 10 pour les joueurs sur PC.