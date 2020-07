Xbox Game Pass : la possibilité d’un lancement sur Switch et Playstation s’éloigne

Le Xbox Game Pass sur Switch et Playstation ? Le patron de la division Xbox Phil Spencer avait laissé entendre cette possibilité lors de précédentes déclarations. Seulement, il semble que Microsoft ait revu sa position sur le sujet. Il y a très peu de chances de voir débarquer un jour le service de jeu en streaming sur les consoles concurrentes.

Les ambitions de Microsoft avec le Xbox Game Pass sont affichées depuis le lancement du service. À terme, Microsoft veut faire du Xbox Game Pass le Netflix du jeu vidéo. Pour y parvenir, il est nécessaire de diversifier les plateformes sur lesquelles les joueurs peuvent accéder au service de la firme de Redmond. En 2019, les jeux consoles sont arrivés sur Windows 10, permettant aux Pcistes d’accéder aux exclusivités de la Xbox One.

Toujours dans cette optique d’expansion, la question d’un possible déploiement du Xbox Game Pass sur les consoles concurrentes a rapidement été mise sur la table. Certaines déclarations de Phil Spencer, le patron de la division Xbox, allaient dans ce sens. Le responsable avait affirmé que la présence du Xbox Game Pass « sur toutes les plateformes » était « un objectif sur le long terme ».

L’impossibilité de proposer une « expérience Xbox totale »

Or, Phil Spencer est récemment revenu sur le sujet lors d’une interview pour le site et magazine allemand GameStar. L’actuel dirigeant de Xbox Game Studios a brisé tout espoir, garantissant qu’il y avait peu de chance de voir le Xbox Game Pass débarquer sur Nintendo Switch et Playstation. Si pour le cas de Sony, la décision paraît logique, la bonne attente entre Big N et Microsoft aurait pu laisser penser le contraire.

En effet, depuis peu, les joueurs Switch peuvent jouer en cross-plateforme avec les joueurs Xbox sur Minecraft. En outre, plusieurs jeux des studios Xbox ont fait leur chemin jusqu’au catalogue Switch, comme Minecraft Dungeons, Ori and The Blind Forest ou encore HellBlade. Seulement, ces bons rapports ne suffisent pas à motiver Microsoft à déployer le Xbox Game Pass sur Switch.

Des concurrents pas intéressés et trop de contraintes

« Le problème avec les plateformes est que nous ne sommes pas capables d’apporter une expérience Xbox totale sur ces consoles », explique Phil Spencer. Il poursuit : « Dans les endroits où nous avons apporté Xbox – comme sur mobiles avec le projet xCloud et le Xbox Game Pass Ultimate et ce que nous avons fait sur PC en apportant toute l’expérience Xbox – nous savons que lorsque quelqu’un joue à l’un de nos jeux Xbox, il s’attend à avoir sa communauté Xbox Live, ses succès, sa bibliothèque de jeux, le Game Pass est une option », enchaîne-t-il.

« Les consoles de jeux concurrentes ne sont pas vraiment intéressées à l’idée d’avoir une expérience Xbox complète sur leur machine. Mais pour nous, nous voulons être là où les joueurs veulent être et c’est la voie sur laquelle nous nous sommes engagés », conclut-il.

