Xbox Game Pass : les jeux de septembre sont annoncés, avec un titre culte de retour

Microsoft annonce la sélection de jeux qui viennent alimenter le Xbox Game Pass dans les prochains jours. Age of Mythology: Retold est notamment disponible via l'abonnement dès le jour de sa sortie.

Le catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit de quatre nouveaux jeux au cours de ce mois de septembre 2024. Le titre le plus intéressant de cette sélection est sans doute Age of Mythology: Retold. Le remake du RTS culte sorti il y a plus de 20 ans joue la carte de la nostalgie, mais saura aussi séduire les nouveaux joueurs grâce à des graphismes complètement remis au goût du jour.

Le jeu de stratégie en temps réel avait marqué les joueurs à l'époque de sa sortie, que ce soit pour son gameplay, son approche des mythologies grecques, égyptiennes et nordiques, ou encore la possibilité de contrôler des créatures légendaires et d'invoquer la puissance des dieux pour remporter des batailles. Après la sortie d'Age of Empires II: Definitive Edition il y a quelques années, Microsoft a vraiment l'ambition de faire renaître les RTS cultes de la saga.

Age of Mythology: Retold est déjà disponible sur le Game Pass

Expeditions: A MudRunner Game, Riders Republic et Train Sim World 5 complètent la liste des jeux à rejoindre le Game Pass lors des prochains jours. Voici la date de sortie sur la plateforme et les supports disponibles pour chacun d'entre eux :

Age of Mythology: Retold (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 4 septembre

Expeditions: A MudRunner Game (Cloud, Console et PC) – 5 septembre

Riders Republic (Cloud, Console et PC) – 11 septembre

Train Sim World 5 (Cloud, Console et PC) – 17 septembre

Expeditions: A MudRunner Game propose de mener une expédition scientifique en conduisant des véhicules tout-terrain. Riders Republic est un titre multijoueur qui permet de pratiquer plusieurs sports extrêmes : vélo, ski, snowboard, wingsuit… Quant à Train Sim World 5, il s'agit comme son nom l'indique d'un simulateur de conduite de train, ce nouvel opus proposant entre autres trois nouvelles lignes ferroviaires.

Comme à chaque fois, il est également temps de dire au revoir à un certain nombre de titres, qui quittent le Game Pass dès le 15 septembre 2024 :

Ashes of Singularity: Escalation (PC)

FIFA 23 (Cloud, Console et PC) EA Play

Payday 3 (Cloud, Console et PC)

Slime Rancher 2 (Cloud, Console et PC)

SpiderHeck (Cloud, Console et PC)

You Suck At Parking (Cloud, Console et PC)