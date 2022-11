Xbox 360 : Hyperkin va lancer Xenon, une version moderne du contrôleur de la fameuse console

Hyperkin, un fabricant américain d’accessoires de jeu vidéo, a annoncé le lancement imminent d’une version revue et corrigée de la mythique manette de la Xbox 360, le Xenon, comme le nom de code de la Xbox 360 avant son lancement officiel.

La deuxième console de jeu de Microsoft, commercialisée dès 2005 en France, a marqué bien des esprits. Slade Suzuki, chef de produit chez Hyperkin se remémore : « Je me souviens que lorsque la Xbox 360 est sortie, c’était une expérience révolutionnaire. Le multi en ligne, les jeux téléchargeables, et son contrôleur à nul autre pareil. J’ai tant de bons souvenirs de la Xbox 360. Nous sommes ravis de pouvoir raviver cette nostalgie sur les nouvelles consoles avec la manette Xenon ».

Vu de loin, le Xenon pourrait passer pour une véritable réplique de la manette Xbox 360 originelle. Même couleur blanc crème, même disposition des boutons. Une analyse un peu plus poussée permet de voir qu’Hyperkin y a ajouté quelques fonctionnalités bien modernes. En plus d’être compatible Windows, Xbox Series X, Series S, et Xbox One, le Xenon possède désormais un port USB-C, une prise casque 3,25 mm et un bouton de partage vers les réseaux sociaux.

Le Xenon est maintenant une manette compatible avec les consoles modernes

Un point sur lequel Hyperkin s’est révélé intransigeant (ou est-ce un oubli ?), c’est au niveau de la connectivité du Xenon. Ce dernier devra obligatoirement être relié par câble, ce qui à notre époque, et même si on apprécie une touche de nostalgie, est bien trop anachronique. Hyperkin n’en est pas à son coup d’essai en matière de réédition de manettes pour Xbox. En 2018, la compagnie a ressorti le Xbox Duke Controller, la manette de la première console de jeu de la firme de Redmond.

Cette dernière fut longtemps décriée à cause de son manque d’ergonomie et de son encombrement. Un défaut corrigé avec la manette de la Xbox 360 qui, même en 2022, est un modèle d’ergonomie. La Xenon sera disponible en blanc, noir, rouge, et rose sur le site du fabricant d’accessoires rétro. Aucune information n’a encore filtré concernant une date de sortie, ni même le prix du contrôleur.

Source : Gizmodo