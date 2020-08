The Witcher Monster Slayer : le jeu en réalité augmentée façon Pokemon Go arrive sur Android et iOS

The Witcher Monster Slayer est un jeu mobile en réalité augmentée similaire à Pokemon Go ou Harry Potter : Wizards Unite. Bientôt disponible sur Android et iOS, le jeu développé par CD Projekt Red propose de traquer des monstres dans votre quartier à la manière d’un Sorceleur.

Ce 26 août 2020, CD Projekt Red, l’éditeur polonais à qui l’on doit déjà The Witcher 3: Wild Hunt ou The Witcher Battle Arena, a annoncé l’arrivée d’un nouveau jeu vidéo sur smartphone dédié à l’univers de Geralt de Riv.

Porté par le succès de la série Netflix, la firme a développé The Witcher Monster Slayer, un jeu qui s’appuie sur la réalité augmentée pour faire apparaître des créatures terrifiantes dans votre jardin, dans votre salon ou au beau milieu de la rue. De ce côté là, le jeu s’inscrit dans la lignée de Pokémon Go, le jeu phénomène de Niantic, Harry Potter Wizards Unite, ou de The Walking Dead : Our World.

Les premières infos sur le jeu AR The Witcher Monster Slayer sur Android et iOS

« Bien avant la naissance de Geralt de Riv, The Witcher: Monster Slayer est un jeu d’exploration en réalité augmentée qui vous met au défi de devenir un chasseur de monstres d’élite. Contemplez le monde autour de vous transformé en royaume sombre et fantastique façon The Witcher et explorez des lieux autrefois familiers désormais infestés de bêtes dangereuses » explique CD Projekt Red sur le site officiel du jeu.

Sur le site, on aperçoit plusieurs captures d’écran montrant l’univers et le fonctionnement du jeu. Sans surprise, une carte interactive permettra au joueur de se repérer dans son environnement. Pour affronter une créature, il suffira de se rendre à l’endroit indiqué sur la carte.

Pour vaincre les goules et autres bestiaux, vous pourrez utiliser des potions, votre épée en argent ou vos pouvoirs magiques. Au fur et à mesure de vos aventures, vous étofferez votre tableau de chasse. Dans certains cas, vous pourrez interagir avec d’autres participants et coopérer dans des missions communes. Pour l’heure, on ignore la date exacte de la sortie du jeu sur le Play Store et sur l’App Store d’Apple.