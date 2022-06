Windows 8.1 : c’est bientôt fini, Microsoft alerte les utilisateurs qu’il faut changer de système

Microsoft va commencer à informer ses utilisateurs de la fin imminente de Windows 8.1. Le support du système d'exploitation prendra officiellement fin en janvier 2023, tandis que la firme américaine notifiera les utilisateurs dès juillet prochain.

Windows 8.1, c’est bientôt terminé. Après la mort d'Internet Explorer il y a peu, c'est au tour du système d'exploitation de Microsoft de bientôt passer à la trappe, puisque son support cessera officiellement en janvier prochain. Lancée en 2013 pour succéder immédiatement à Windows 8, la version 8.1 du système d'exploitation avait vu sa fin actée dès 2018. Plus aucune mise à jour “importante” de l'OS n'a eu lieu depuis cette époque.

Toutefois, dans le cadre de la politique de support du cycle de vie de Microsoft, Windows 8.1 a bénéficié de cinq années supplémentaires de support étendu. Ainsi, les utilisateurs ont pu encore bénéficier de mises à jour de sécurité et d’une assistance technique. Les cinq années prendront donc fin dès le 10 janvier 2023 et Windows 8.1 sera ainsi officiellement mis de côté.

Microsoft va notifier les utilisateurs que le support de Windows 8.1 s'arrête en janvier 2023

Pour informer les utilisateurs, Microsoft va commencer à envoyer des notifications. Et ceci dès juillet prochain. Les utilisateurs verront alors apparaître trois messages différents dans quelques jours :

un bouton « en savoir plus »

un bouton « rappeler plus tard »

un autre bouton « rappeler après la date de fin de support »

Tous permettront aux utilisateurs de s’informer de la situation et leur proposeront bien évidemment de basculer vers une alternative. Bien évidemment, ce n'est pas la première fois que Microsoft utilise ce système de notifications dans le passé, notamment dans le but d’inciter les utilisateurs d’anciennes versions de Windows à effectuer une mise à jour vers des versions plus récentes.

Windows 8.1 continuera tout de même de fonctionner après le 10 janvier 2023. Toutefois, une défaillance ou une faille ne sera pas prise en compte par Microsoft. Il n’y aura également aucun moyen de continuer à obtenir des mises à jour de sécurité. Pour continuer de bénéficier du système d'exploitation de Microsoft et de sa logithèque, il faudra alors migrer vers Windows 10 ou Windows 11. À titre d’information, Windows 10 continuera d’être pris en charge par Microsoft et recevra des mises à jour de sécurité jusqu’au 14 octobre 2025.

Source : ZDNet