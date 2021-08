Windows 365 : Microsoft suspend l’essai gratuit à cause d’une trop forte demande

Windows 365 est disponible pour les entreprises et vous pouvez vous abonner dès maintenant. Le service proposait une offre d’essai gratuite pour vous faire un avis, mais celle-ci est suspendue à cause d’une demande beaucoup trop forte.

Windows 365 est le tout nouveau service de Microsoft lancé cette semaine. Le principe est simple : vous permettre d’utiliser Windows 10 partout, tout le temps, directement via le cloud. La formule a séduit les clients, semble-t-il. Tellement que Microsoft a été obligé de suspendre l’offre d’essai gratuite.

Windows 365 fonctionne via un abonnement par utilisateur, de 18 à 143 euros. Avant de se lancer, vous pouvez bien entendu profiter d’un essai gratuit de deux mois. Enfin ça, c’était avant. Scott Manchester de Microsoft a en effet annoncé la suspension de l’offre. Les serveurs sont surchargés et ne peuvent tout simplement pas accueillir tout le monde :

« Nous avons reçu une réponse incroyable concernant Windows 365 et nous avons besoin de mettre en pause l’offre d’essai pour nous permettre d’augmenter la capacité des serveurs. Inscrivez-vous ici pour être mis au courant quand l’offre reprendra ».

Windows 365 représente l’avenir de Microsoft

Cependant, si vous voulez tout de même essayer le service, il vous est toujours possible de payer. Si l’essai gratuit est bien suspendu, ce n’est pas le cas des abonnements classiques. Windows 365 a été lancé le mardi 3 août par Microsoft. L’idée est de pouvoir utiliser Windows 10 à travers n’importe quel terminal, que ce soit un PC, un Mac ou une tablette. Toutefois, cela n’est pour le moment réservé qu’au monde professionnel.

Les offres sont avant tout dédiées aux entreprises et adaptées selon leurs besoins. L’abonnement n’est pas global, mais par licence utilisateur. Bien entendu, plusieurs sont disponibles. Ainsi, le moins cher propose une configuration très modeste pour 18 euros par mois et le prix augmente avec la RAM et le stockage inclus. Un premier essai pour l’OS 100% cloud pour Microsoft qui, vraisemblablement, connait le succès.

Reste à voir si l’efficacité est au rendez-vous. En tout cas, pour le particulier, Microsoft ne semble pas encore prêt à passer l’étape du tout dématérialisé. Windows 11 sera en effet un système d’exploitation « en dur » comme nous avons toujours eu.