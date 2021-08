Windows 11 : comment installer la bêta en cas d’erreur de Windows Update

En attendant la version définitive de Windows 11, qui ne sortira pas avant l'automne, Microsoft diffuse des préversions du système d'exploitation. Un bug empêche néanmoins certains utilisateurs d'accéder à la bêta lancée il y a quelques jours. Voici comment y remédier.

Depuis quelques jours, la première build “bêta” de Windows 11 est disponible via le programme Windows Insider. Jusqu'à présent, seules les éditions du canal Dev étaient téléchargeables, mais celles-ci n'étaient pas toujours exemptes de bugs et faisaient parfois preuve d'instabilité. La bêta se montre plus fiable, même si, comme son l'indique, il ne s'agit pas encore d'une version finalisée.

Par conséquent, Microsoft préconise aux utilisateurs du canal Dev de faire la mise à jour vers la version bêta. Problème : certains d'entre eux n'ont pas accès à cette update. Seule s'affiche l'option leur offrant le moyen d'arrêter de recevoir de nouvelles builds L'option correspondant au canal bêta n'apparaît pas, ils sont contraints de rester sur le canal Dev.

Comment forcer l'installation de la bêta de Windows 11

Bonne nouvelle : Microsoft livre une astuce qui permet de débloquer la situation. Si vous n'arrivez pas à basculer du canal Dev vers le canal Beta, voici comment procéder :

Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows 11

de Windows 11 Dans le champ de recherche, entrez le terme CMD

Lancez l'application en mode administrateur (la fonction en question doit apparaître dans le cadre de droite, comme sur la capture ci-dessous)

(la fonction en question doit apparaître dans le cadre de droite, comme sur la capture ci-dessous) Entrez la commande suivante :

bcdedit /set flightsigning on

bcdedit /set flightsigning on Puis, entrez aussi cette commande :

bcdedit /set {bootmgr} flightsigning on

bcdedit /set {bootmgr} flightsigning on Redémarrez votre PC

Une fois votre ordinateur relancé, vous devriez pouvoir avoir accès au canal Dev du programme Windows Insider. Pour le vérifier, rendez-vous sur Démarrer > Paramètres > Windows Update > Programme Windows Insider.

Rappelons enfin que cette mise à jour ne constitue nullement une version définitive de Windows 11, même si elle se révèle plus stable que l'édition disponible sur le canal Dev. Comme à l'accoutumée, mieux vaut l'installer sur un PC secondaire, sur une seconde partition de votre disque dur, ou dans un environnement virtualisé. La version finale de l'OS devrait quant à elle pointer le bout de son nez d'ici la fin de l'année 2021. Et si l'on en croit un document émanant de Microsoft à destination des fabricants, Windows 11 pourrait vraisemblablement sortir fin octobre.