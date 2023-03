Windows 12 : 8 Go de RAM obligatoire pour le nouvel OS de Microsoft ?

Windows 12 continue de faire parler de lui et aujourd’hui, c’est une fuite sur les configurations recommandées qui est mise en avant. Le prochain OS de Microsoft pourrait nécessiter 8 Go de RAM, en plus d’une puce TPM 2.0 comme Windows 11.

Windows 12 n’est pas près de sortir, mais il fait de plus en plus parler de lui. Le nouvel OS de Microsoft, qui serait appelé Next Valley en interne, pourrait arriver dès l’année prochaine. Aujourd’hui, ce sont les configurations recommandées qui font parler d’elles.

Le site allemand Deskmodder croit en effet savoir quelques petites choses sur le sujet. Microsoft devrait garder l’exigence du TPM 2.0 pour des questions de sécurité. Ce n’est pas une surprise, mais c’est une confirmation qu’il est peut-être un peu tôt pour le système Pluton. Pour rappel, ce coprocesseur qui a fait ses débuts avec les Ryzen 6000 apporte une protection supplémentaire en comblant les failles du TPM.

Windows 12 nécessiterait 8 Go de RAM

Plus encore, Deskmodder affirme que Windows 12 pourrait nécessiter 8 Go de RAM au minimum, contre 4 Go pour Windows 11. Cela serait dû à l’usage axé sur le cloud, selon le site allemand. En ce qui concerne les processeurs, rien ne devrait changer par rapport à l’OS que nous connaissons actuellement.

Windows 12 n’a pour le moment pas de date de sortie, mais il se pourrait que Microsoft choisisse de le diffuser à la fin de l’année 2024. La firme de Redmond renouerait avec des cycles de vie de 3 ans, comme à la grande époque. En 2015, elle avait tenté de couper court à cette tradition en sortant Windows 10, l’OS « ultime » modernisé par des mises à jour gratuites. Un travail qui a duré six ans avant l’arrivée de Windows 11.

Reste à savoir ce que chercherait à proposer Microsoft avec Windows 12. Un premier concept avait été partagé par la société en 2022 et a été remis en avant par Deskmodder. L’idée serait de rester dans la continuité de Windows 11 tout en proposant une interface beaucoup plus moderne et plus adaptée à la mobilité.

Source : Deskmodder