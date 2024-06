Windows 11 : voici comment profiter de la meilleure fonctionnalité IA sur tous les PC

Recall, l’une des fonctionnalités de Windows 11 dont on n’a pas fini d’entendre parler est désormais disponible sur tous les PC, même ceux qui ne sont pas officiellement compatibles d’après Microsoft.

La semaine dernière, Microsoft a dévoilé ses nouveaux PC Copilot+, conçus pour introduire dans Windows une vague de fonctions d'intelligence artificielle exclusives à cette nouvelle génération d'ordinateurs portables. L'une des fonctions les plus intéressantes est Recall, qui exploite des modèles d'IA pour fonctionner en arrière-plan et prendre des clichés de votre activité, créant ainsi une chronologie consultable de tout ce que vous avez fait ou vu sur votre PC.

Alors qu’elle était originellement réservée aux PC les plus récents, Albacore, un utilisateur de X, a déjà réussi à faire fonctionner la fonction phare de Microsoft sur du matériel non pris en charge, moins de deux semaines après son annonce officielle.

L’application Amperage rend Recall disponible pour tous

C'est là qu'intervient Amperage, une application Windows développée par Albacore. Cet utilitaire non officiel rationalise le processus d'exécution de Recall sur du matériel non pris en charge en procédant à quelques ajustements simples.

Notez que pour l'instant, la fonction ne fonctionne que sur les processeurs ARM64, mais vous pouvez également l'émuler sur les processeurs x86 d'Intel et d'AMD si vous le souhaitez. Si vous ne souhaitez pas attendre que Microsoft publie les composants AI pour leur plateforme, la page GitHub d’Albacore vous redirigera vers une marche à suivre plus complexe. Assurez-vous donc de savoir ce que vous faites.

Pour ceux qui ont déjà un processeur compatible, pour installer Amperage et activer Recall, suivez les étapes suivantes :

Vérifiez vous exécutez la dernière version de Windows 11 24H2 Release Preview build 26100.712 sur un appareil Windows on ARM plus ancien, comme ceux équipés de puces Qualcomm Snapdragon, Microsoft SQ ou Ampere.

Rendez-vous sur la page Amperage GitHub Releases et téléchargez la dernière version.

Téléchargez aussi les composants AI (charges de travail d'apprentissage automatique) pour ARM64 de Microsoft.

Décompressez la version d'Amperage et l'archive Workloads que vous avez téléchargée.

Déplacez le contenu de l'archive Workloads dans le dossier « WorkloadComponents » à côté d'Amperage.exe.

Ouvrez une invite de commande administrateur, naviguez jusqu'au répertoire Amperage et exécutez « amperage /install ».

Redémarrez votre PC une fois l'installation réussie.

Officiellement, Microsoft a positionné Recall comme nécessitant les toutes dernières NPU sur les nouveaux PC, capables de réaliser plus de 40 billions d'opérations par seconde (TOPS). L'entreprise soutient que cette exigence établit une base de référence pour les futures expériences alimentées par l'IA au-delà de Recall, mais on voit bien que certains utilisateurs tentent déjà de contourner ces restrictions, pour le plus grand plaisir de tous les utilisateurs.