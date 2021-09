Microsoft Edge 94 rend plus sûr le téléchargement des fichiers

La version 94 de Microsoft Edge disponible sur le canal stable se dote de nouveaux outils pensés pour renforcer la sécurité offerte aux utilisateurs lors des téléchargements de fichiers.

Les équipes de Microsoft viennent d'annoncer ce 24 septembre 2021 le déploiement de la version 94.0.992.31 de Microsoft Edge sur le canal stable. Cette nouvelle version du future navigateur de Windows 11 embarque de nombreuses nouveautés, à commencer par des outils inédits censés renforcer la sécurité offerte aux utilisateurs lors des téléchargements des fichiers.

En premier lieu, Microsoft Edge bloquera désormais les téléchargements de contenu mixte. En d'autres termes, les pages sécurisées en HTTPS téléchargeront uniquement des fichiers provenant d'autres pages sécurisées en HTTPS. S'ils proviennent de pages non HTTPS, les téléchargements seront automatiquement bloqués.

En outre, cette version limitera également les demandes de réseau privé aux contextes sécurisés. Comme le précise l'entreprise américaine, l'accès aux ressources sur les réseaux locaux (intranet) à partir de pages sur Internet exige que ces pages soient transmises par HTTPS.

Microsoft Edge améliore sa sécurité et son accessibilité

On note par ailleurs le rassemblement de tous les paramètres liés à l'accessibilité dans une seule et même page. Vous pourrez trouver la page edge://settings/accessibility sous la liste principale des paramètres. De nombreuses options vous y seront proposées, comme la possibilité d'agrandir une page Web, d'afficher un plan de haute visibilité autour de la zone de mise au point ainsi que “d'autres paramètres qui peuvent vous aider à améliorer votre expérience de navigation Web”.

Microsoft précise d'ailleurs qu'elle continuera à ajouter d'autres paramètres dans cette section dans les futures versions de Microsoft Edge. Enfin et il s'agit d'une bonne nouvelle, la firme de Redmond annonce l'adoption d'un cycle de publication de 4 semaines pour les versions principales. Notez que les entreprises peuvent opter plutôt pour une option Canal Stable étendue, qui permet de rester un cycle de mise à jour majeure plus long de 8 semaines au lieu de 4.

“Les entreprises qui optent pour l'option Canal Stable étendu bénéficieront toujours de toutes les innovations et de la sécurité des cycles de quatre semaines, mais à un rythme plus facile à gérer. Entre les versions majeures, les clients choisissant cette option peuvent s'attendre à une mise à jour de sécurité bihebdomadaire avec les correctifs les plus importants”, assure Microsoft. Pour rappel, Microsoft Edge 94 met également en veille les onglets inactifs pour gagner en ressources CPU et en mémoire vive.