Windows 11 renforce la protection des administrateurs avec cette nouvelle version

Microsoft déploie une mise à jour significative de Windows 11 dans sa branche Canary, introduisant une nouvelle fonctionnalité de sécurité qui simplifie la protection des ordinateurs contre les menaces externes.

La nouveauté principale de cette build nouvelle build de Windows 11 est l'ajout d'une option « Protection Administrateur » dans les paramètres de sécurité Windows, dont nous avions déjà parlé précédemment. Cette fonction, accessible via l'onglet « Protection du compte », permet désormais aux utilisateurs d'activer une couche de sécurité supplémentaire sans nécessiter l'intervention d'un administrateur informatique.

Le principe est simple : lorsque la protection est activée, toute action nécessitant des privilèges administrateur déclenche une authentification via Windows Hello. Cela concerne notamment l'installation de logiciels, la modification des paramètres système comme l'horloge ou le registre, et l'accès aux données sensibles.

La nouvelle option pourrait bien donner du fil à retordre aux malwares

Cette fonctionnalité se révèle particulièrement efficace contre les logiciels malveillants. En cas de tentative d'infection, une fenêtre de vérification apparaît, permettant aux utilisateurs de bloquer l'action suspecte pendant qu'ils identifient la source du problème.

La mise à jour apporte également des améliorations visuelles, notamment des zones colorées étendues dans les fenêtres d'autorisation pour les applications non signées ou non fiables. L'activation de cette protection nécessite un redémarrage du système.

Cependant, Microsoft signale quelques problèmes connus. Les utilisateurs de PC Copilot+ peuvent rencontrer une erreur 0xd0000225 affectant le PIN Windows Hello, nécessitant sa recréation. D'autres corrections concernent l'affichage des bordures de fenêtres colorées et le lancement de l'application Xbox.

Microsoft renforce régulièrement la sécurité de Windows 11 en les fonctionnalités de protection plus accessibles aux utilisateurs particuliers comme professionnels. Pour ceux qui veulent essayer cette nouvelle fonctionnalité, la build la plus récente de Windows 11 est disponible dès maintenant pour les membres du programme Windows Insider dans le canal Canary, avec des images ISO disponibles pour les installations propres.

Comme toujours, on ne vous recommande pas d’essayer de tels changements sur votre PC principal. En effet, ls build les plus récentes sont parfois instables, et certaines fonctionnalités importantes pourraient bien manquer à l’appel.