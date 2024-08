Windows 11 : quels services utiliser sur votre PC ? Google vous aide avec cette application

Dans le but d'améliorer l'expérience utilisateur et l'accessibilité, Google a annoncé le lancement d'une nouvelle application appelée Google Essentials pour les PC Windows.

Google a lancé une nouvelle application pour Windows, nommée Google Essentials. Elle devrait faire ses débuts sur les ordinateurs portables Hewlett-Packard (HP) dans les semaines à venir, et vise à centraliser les principaux services de Google pour offrir aux utilisateurs une intégration transparente de leur écosystème Google sur les machines Windows.

Google Essentials servira de plaque tournante pour les services Google les plus populaires, notamment Google Photos, Google Drive et Google Messages. L'application va au-delà des simples raccourcis et offre aux utilisateurs un emplacement centralisé pour accéder aux informations de leur compte Google, aux documents sauvegardés, aux photos et même à la progression dans les jeux Google Play. Cette consolidation des services promet de rationaliser l'expérience de l'utilisateur, en permettant aux utilisateurs de PC Windows de naviguer plus facilement entre les différentes offres de Google.

Google lance une nouvelle application pour PC Windows

Pour faciliter la tâche des utilisateurs, Google offre aux abonnés éligibles une période d'essai de deux mois pour le service de stockage dans le cloud Google One, d'une capacité de 100 Go. Cette offre généreuse permet aux utilisateurs d'explorer les avantages d'un stockage dans le cloud étendu et de l'intégrer plus profondément dans leur vie numérique.

Dans un premier temps, Google Essentials sera exclusif aux nouveaux ordinateurs portables HP, y compris les modèles populaires tels que Spectre, Envy, Pavilion, OMEN et Victus. Toutefois, Google a exprimé son intention d'étendre la disponibilité de l'application Essentials à d'autres marques de PC Windows à l'avenir, ce qui témoigne d'une stratégie plus large visant à accroître sa présence dans l'écosystème Windows.

Le concept de Google Essentials ressemble étrangement à l'ancien Windows Live Essentials de Microsoft, qui permettait aux utilisateurs de Windows d'accéder rapidement à des applications telles que Mail, Movie Maker et Messenger.

L'une des principales caractéristiques de Google Essentials est sa capacité à faciliter le passage du téléphone à l'ordinateur portable, ce qui pourrait permettre de combler le fossé entre l'expérience mobile et l'expérience de bureau. L'application sera facilement accessible à partir du menu Démarrer, ce qui permettra aux utilisateurs de se plonger rapidement dans leurs flux de travail alimentés par Google.

Comme pour tout logiciel préinstallé, les utilisateurs auront la possibilité de désinstaller Google Essentials s'ils préfèrent ne pas l'utiliser. Cette flexibilité est conforme à l'engagement de Google en faveur du choix et de la personnalisation de l'utilisateur.