Windows 11 et le panneau de configuration, la bande-annonce de Star Wars Andor, c’est le récap

Windows 11 veut mettre le panneau de configuration à la poubelle, la série Star Wars Andor a le droit à une nouvelle bande-annonce et de nombreux utilisateurs de smartphones Android passent chez la concurrence. C’est l’heure du grand récap du lundi 1er août 2022.

Nous sommes au mois d’août et l’actu est forcément un peu plus calme que le reste de l’année. Cela ne signifie pas qu’il n’y a rien ! C’est le moment de faire le bilan du lundi 1er août 2022. Nous avons eu une nouvelle bande annonce pour la prochaine série Star Wars, un Windows 11 qui continue d’évoluer ainsi qu’une statistique en faveur d’Apple dans la guerre contre Android.

Andor a le droit à un nouveau trailer et à une nouvelle date de sortie

La prochaine série Star Wars à venir sur Disney Plus est Andor. Elle nous racontera la naissance de la Rébellion face à l’Empire par les yeux de Cassian Andor, l’un des héros de Rogue One. Cette bande-annonce promet une série dantesque, pleine d’action et de politique. A noter que la série change de date de sortie. A la base prévue pour le 31 août, elle est décalée au 21 septembre. Pour se faire pardonner, Disney proposera 3 épisodes d’un coup.

Lire – Star Wars Andor : une nouvelle bande-annonce dévoilée, la date de sortie repoussée

Microsoft veut la peau du panneau de configuration

Le panneau de configuration de Windows 11 fait de la résistance, mais Microsoft aura sa peau. Dans une prochaine mise à jour, il sera possible de désinstaller toutes les applications via les paramètres de Windows 11, même les application Win32. A l’heure actuelle, il n’est possible de le faire que via le Control Panel. Petit à petit, Microsoft enlève donc les fonctionnalités « exclusives » de ce bon vieux menu.

Lire – Windows 11 : une nouvelle mise à jour pousse un peu plus le panneau de configuration vers la sortie

Les iPhone séduisent de plus en plus les utilisateurs Android

De plus en plus d’utilisateurs de smartphones Android décident de passer chez la concurrence, c’est-à-dire Apple. C’est Tim Cook en personne qui le confirme lors des résultats financiers du deuxième trimestre de 2022. La part de marché des iPhone est en effet passée de 15 à 18% en un trimestre. Une jolie performance, même si l’OS de Google reste encore loin devant.

Lire – Android : un nombre record d’utilisateurs passent chez Apple en 2022