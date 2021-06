Windows 11 pourrait sortir le 20 octobre 2021

Windows 11 a été présenté la semaine dernière. Microsoft n’a pas donné de date précise, mais tout porte à croire que le début de son déploiement est prévu pour le mois d’octobre. Le site The Verge se risque même à affirmer que la date du 20 octobre serait teasée à travers les visuels promotionnels.

Windows 11 ne va pas signer une révolution dans l’univers Windows, mais il va apporter son lot de nouveautés en plus d’une refonte graphique. Lors de sa présentation la semaine dernière, Microsoft n’a pas donné de date de sortie. En réalité, le constructeur a simplement indiqué « Holidays 2021 » sur son site, soit fin de l’année.

La logique voudrait que Windows 11 arrive en octobre ou novembre, date habituelle des mises à jour de fin d’année, mais rien n’est encore acté. Toutefois, les différents indices repérés par le site américain The Verge vont dans le sens d’une sortie dans le courant du dixième mois de l’année.

Windows 11 tease une sortie en octobre

Pour affirmer ça, le site se base sur plusieurs choses. Tout d’abord, sur des visuels qui présentent Teams (désormais directement intégré à l’OS), on peut voir un message disant « J’ai hâte de te voir en octobre ».

Deuxième indice, pratiquement tous les visuels promotionnels indiquent la même date à droite de la barre des taches : 20 octobre 2021, avec une heure affichée à 11h11. Est-ce un hasard ? Pas sûr… Le 20 octobre tombe un mercredi cette année, ce qui serait cohérent avec un déploiement de Windows 11. Enfin, The Verge affirme, selon ses sources, que le mois d’octobre est bien privilégié par la firme de Redmond. Reste maintenant à attendre une annonce officielle de la marque, qui ne devrait pas arriver d’ici peu.

Pour rappel, Windows 11 apportera beaucoup de nouveautés, comme un visuel repensé ou un multi affichages plus fluide et naturel. Les Widgets sont aussi mieux intégrés et la navigation tactile également. Les gamers ne sont pas en reste avec l’intégration de xCloud dans l’application Xbox mais aussi l’apparition de l’auto HDR. Enfin, la plus grosse nouveauté reste l’arrivée des applications Android directement dans le Microsoft Store.

