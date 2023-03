Windows 11 : pas de panique, ce message d’alerte sur la sécurité de votre PC est un bug

Cela fait plusieurs mois que certains utilisateurs de Windows 11 font face à un étrange message d’alerte dans leurs Paramètres. Celui-ci prétend que le PC en question ne respecte pas les exigences matérielles en matière de sécurité. Si tel est votre cas, ne vous en faites pas : il s’agit probablement d’un bug, dont Microsoft a visiblement bien du mal à se débarrasser.

Plus d’un an après sa sortie, la pilule de la configuration minimale imposée par Windows 11 a toujours du mal à passer auprès des utilisateurs. Si certains désespèrent encore de ne pas avoir de PC équipé de cette fameuse puce TPM 2.0, ceux qui remplissent toutes les conditions d’accès ne sont pas nécessairement sortis d’affaire. En effet, cela fait plusieurs mois que certains d’entre eux font face à un message d’alerte pour le moins effrayant.

Depuis ses Paramètres, Windows 11 leur indique que « le matériel de sécurité standard n’est pas pris en charge ». Plus loin, le système d’exploitation précise que « l’appareil ne semble pas répondre aux exigences », un message similaire à celui qui accueille les utilisateurs tentant de passer sur Windows 11 depuis un PC non compatible. Pourtant, comme le rapportent les lecteurs de Neowin, leur ordinateur est bel et bien équipé de tous les composants nécessaires pour faire tourner l’OS correctement.

Windows 11 affiche un faux message d’alerte effrayant sur la sécurité

D’autres ajoutent que la réinitialisation de Windows 11 et l’installation du dernier Patch Tuesday n’ont pas suffi à faire disparaître le message. Comme l’évoque Neowin, ce bug, désormais bien connu des utilisateurs, a été repéré pour la première fois en juin 2022. De son côté, Microsoft est bien au courant de son existence.

« Veuillez noter que […] ces problèmes peuvent réapparaître après la prochaine mise à jour de sécurité de Windows. Il disparaîtra à nouveau après la prochaine mise à jour de sécurité », déclarait déjà dans un précédent topic Jennifer Gentleman, directrice du logiciel senior chez la firme de Redmond. Espérons donc que le problème soit définitivement résolu au prochain Patch Tuesday.

Source : Neowin