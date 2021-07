Windows 11 : pas de mise à jour depuis le Microsoft Store pour les applis Win32

Le nouveau Microsoft Store disponible sur Windows 11 accueille désormais les applications Win32. Seulement, il ne sera pas possible de les mettre à jour depuis la boutique de Microsoft. En effet, il faudra impérativement passer par le launcher ou le site officiel des développeurs pour garder à jour son logiciel.

Parmi les nouveautés phares apportées par Windows 11, il y a évidemment l'intégration d'un nouveau Microsoft Store. En effet, la boutique d'applications a fait peau neuve et accepte désormais les applications Universal Windows App (UWP), les Win32, les Progressive Web Apps (PWA) et les applis issues de nombreuses autres plateformes de développement.

Microsoft fait donc un appel du pied aux développeurs et aux éditeurs d'applications, d'autant que le géant américain leur propose un autre avantage : la suppression des commissions pour ceux qui ont la possibilité d'utiliser leur propre moyen de paiement. Un coup de pouce financier qui devrait inciter de nombreux développeurs à proposer leurs applis sur le Microsoft Store.

Pour l'heure, la boutique se remplit doucement, mais sûrement, avec l'arrivée de certaines applications Win32 comme Adobe Reader, le lecteur multimédia VLC, ou encore le navigateur Microsoft Edge. Et justement concernant ce dernier, une question était restée sans réponse. Microsoft va-t-il proposer les mises à jour software via le Microsoft Store ?

Pas de MAJ via le Microsoft Store pour les applis tierces Win32

Si c'est effectivement le cas pour les applis Microsoft, le géant américain vient de confirmer que les utilisateurs ne pourront pas télécharger de mises à jour pour les applis Win32 tierces sur le Microsoft Store. Voilà la déclaration de Microsoft à destination des développeurs : “Il n'est pas nécessaire de soumettre les mises à jour des apps via le Store. Les utilisateurs finaux ne seront pas en mesure de recevoir des mises à jour à partir du Store”, assure Microsoft.

Pour faciliter la tâche des développeurs, Microsoft les autorise à publier un programme d'installation pour leurs applications sur le magasin. C'est d'ailleurs grâce à ce launcher que les utilisateurs pourront mettre à jour leurs applis Win32. Pour plus de transparence, une application qui embarque un launcher et qui n'est pas mise à jour via le Microsoft Store sera clairement indiquée aux utilisateurs, via un message de ce type : “Fournie et mise à jour par (nom de l'entreprise)”.

Notons tout de même que les développeurs pourront toujours publier de nouvelles versions de leurs applications sur le Microsoft Store, mais elles ne pourront pas être mises à jour via la boutique. De fait, il faudra impérativement compter sur les mises à jour in-app.

Source : Windows Latest