Windows 11 : Microsoft veut simplifier l’explorateur de fichiers en retirant des options

Microsoft s'apprête à supprimer plusieurs options de dossier de son explorateur de fichiers sur Windows, invoquant leur utilisation peu fréquente pour justifier cette suppression.

À l’occasion de la Preview Build 23481 pour Windows 11, Microsoft a annoncé plusieurs changements, dont certains toucheront l’explorateur de fichiers. Le programme a déjà reçu de nombreuses nouvelles fonctionnalités et une refonte graphique ces derniers mois, mais cette fois-ci, le géant américain va retirer des options dans la prochaine mise à jour.

Selon Microsoft, la suppression de ces paramètres dans les Options de dossier de l'Explorateur de fichiers s'inscrit dans le cadre d'un effort visant à rationaliser l'interface en réduisant le nombre de paramètres disponibles. L'entreprise précise que nombre de ces paramètres sont considérés comme obsolètes et ne sont pas régulièrement utilisés par les utilisateurs de Windows 11.

Quelles options vont quitter l’explorateur de fichiers ?

La liste des paramètres de dossier qui seront supprimés comprend des options telles que le masquage des conflits de fusion de dossiers, l'affichage d'icônes au lieu de vignettes, l'affichage d'informations sur le type de fichier dans les astuces de dossier, le masquage des fichiers protégés du système d'exploitation, l'affichage des lettres du disque dur ou encore l’affichage en couleur des fichiers NTFS cryptés ou compressés.

Bien que Microsoft assure aux utilisateurs qu'il est toujours possible d'accéder à ces paramètres par l'intermédiaire des clés de registre, le processus deviendra plus difficile et moins convivial.

De plus, bien que les développeurs de logiciels suppriment souvent des fonctions rarement utilisées afin d'améliorer l'efficacité des programmes, l'élimination de certaines options de dossier, telles que l'affichage des icônes de fichiers sur les vignettes et l'affichage des lettres du disque, pourrait ne pas être bien accueillie. Cette décision a suscité des critiques de la part des utilisateurs expérimentés, qui utilisaient ces fonctionnalités au quotidien.

La suppression de ces paramètres, principalement utilisés par les utilisateurs avancés, ne simplifiera probablement pas le système d'exploitation de manière significative et ne réduira pas l'espace disque occupé par l’OS. Il reste donc maintenant à voir si Microsoft écoutera ses utilisateurs les plus spécialisés et s’il conservera ou non ces options lorsque la mise à jour sera disponible pour tous les utilisateurs. Pour rappel, ces changements ne sont pour l’instant disponibles que sur le canal Dev, donc Microsoft pourrait très bien revenir en arrière au cours des prochaines semaines.