Windows 11 : Microsoft ne bloquera finalement pas l’installation sur les vieux PC

Windows 11 pourra finalement être installé sur des vieux ordinateurs. Microsoft n'empêchera pas les utilisateurs d'installer le système d'exploitation sur des machines qui ne disposent pas de la configuration minimale requise. Par contre, la firme met en garde contre les pannes.

Pour installer Windows 11, votre ordinateur doit impérativement disposer de 4 Go de RAM, de 64 Go d'espace disque et surtout d'un processeur à architecture 64 bits. Jusqu'à maintenant, Microsoft demandait aussi que l'ordinateur soit alimenté par un processeur Intel de 8e génération au minimum. Finalement, l'éditeur de logiciels a indiqué que les processeurs Intel Core X, Xeon W et l’Intel Core 7820Q sont également pris en charge.

Surtout, Microsoft exige que l'ordinateur souhaitant installer Windows 11 soit équipé d'une puce TPM (Trusted Platform Module). Accolée à la carte mère, la puce TPM permet de protéger votre ordinateur contre les attaques extérieures en permettant d’isoler les données sensibles.

Microsoft recommande de ne pas installer Windows 11 sur des vieux PC

Interrogé par nos confrères de The Verge, Microsoft est finalement revenu sur ses positions. La firme n'empêchera pas les utilisateurs d'installer le système d'exploitation sur des vieux PC dénués d'une puce TPM. Face à la grogne des usagers, Microsoft a transformé cette restriction en simple recommandation. Les utilisateurs peuvent donc mettre à niveau leur PC à leurs risques et périls. Microsoft ne peut pas garantir que les pilotes soient compatibles ou que le système d'exploitation fonctionne correctement.

Concrètement, Microsoft ne vérifiera la configuration minimale requise uniquement lors de l'installation de Windows 11 par le biais de Windows Update. Si vous installez l'OS en passant par un fichier ISO, aucune vérification des composants ne sera effectuée. De facto, les PC sans puces TPM pourront passer à Windows 11 en toute liberté. L'éditeur précise que le fichier ISO sera disponible gratuitement au téléchargement sur son site web officiel. Par contre, la firme se garde bien de recommander cette méthode d'installation.

Sur le même sujet : Windows 11 n’est pas compatible avec votre PC, mais il marche sur le OnePlus 6T !

“Les périphériques qui ne répondent pas à la configuration minimale requise ont enregistré 52% de pannes en plus”, met en garde Microsoft dans un billet de blog. A contrario, les ordinateurs qui répondent aux exigences matérielles de Microsoft évitent les pannes dans 99,8% des cas. Que pensez-vous de l'approche de l'éditeur ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : The Verge