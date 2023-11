Microsoft se rend compte qu'après avoir supprimé la possibilité de passer à Windows 10 ou 11 gratuitement à partir de Windows 7 ou 8, les clés de Windows peuvent se désactiver et refuser de fonctionner dans certaines situations.



Quelle que soit la version de Windows que vous possédez, elle intègre une clé d'activation. C'est ce qui permet à Microsoft d'identifier qu'elle est bien légitime notamment. À l'époque, elle se rentrait le plus souvent à la main, un peu comme les clés CD des jeux vidéo, mais aujourd'hui le processus est globalement automatisé. Idem quand vous passez d'une version de Windows à une autre, par exemple de Windows 10 à Windows 11. Il était même possible de passer gratuitement à Windows 11 à partir de Windows 7 ou 8. Ce n'était pourtant pas volontaire et la faille a depuis été corrigée.

Récemment, plusieurs utilisateurs expliquent que leur clé Windows 10 ou 11 s'est désactivée et que leur PC ne la reconnaît plus. Les témoignages présentent deux points communs : toutes les personnes touchées sont passées à Windows 10 ou 11 depuis les versions 7 ou 8 en utilisant la faille, et toutes constatent le problème après avoir changé un composant de leur ordinateur. Il n'y a pas de liste précise de ces derniers.

La clé de Windows se désactive et refuse de se réactiver dans certaines situations

Il est important de préciser que si vous êtes dans ce cas, il s'agit bien d'un bug et non d'une “punition” pour avoir profité de la migration gratuite. Un internaute concerné par le souci explique qu'après avoir contacté le support de Microsoft, ce dernier confirme que “changer un composant n'est pas une violation de la licence Windows et qu'il n'y a aucune raison que [sa] clé Windows 10 soit révoquée ou modifiée de quelque manière que ce soit”.

Chez d'autres malchanceux, c'est la mise à jour du BIOS qui a entraîné la désactivation de leur clé Windows. Cela peut donc arriver à terme même si vous ne comptez pas modifier le hardware de votre machine. Microsoft a déclaré être au courant des différents rapports d'utilisateurs et explique enquêter sur la question. Dans l'attente d'un correctif, la firme recommande aux personnes rencontrant les difficultés relevées ici de contacter le service client.

Source : The Verge