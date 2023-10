Windows 11 devient encore plus facile à utiliser avec un stylet avec la dernière mise à jour

Microsoft s'est donné pour mission de faire de Windows 11 une plateforme encore plus polyvalente et créative pour les utilisateurs, et sa dernière mise à jour fait un grand pas dans cette direction.

Avec sa dernière mise à jour portant le numéro KB5031455, Windows 11 étend l'expérience Windows Ink, permettant aux utilisateurs d'écrire partout où ils peuvent normalement saisir du texte avec leur clavier. Cette nouvelle fonctionnalité, disponible depuis plusieurs mois dans le canal Insider Preview, est maintenant déployée pour tous les utilisateurs de Windows 11.

Pour la télécharger, il suffit de se rendre sur Windows Update et d'activer l'option “Obtenir les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles”. Une fois la mise à jour installée, vous devriez être en mesure d’utiliser votre stylet pour écrire comme vous pourriez le faire avec votre clavier, ce qui devrait considérablement améliorer l’expérience pour les utilisateurs de tablettes ou d’ordinateurs possédant des écrans tactiles.

Windows 11 va vous permettre d’écrire avec un stylet à la place de votre clavier

Avec cette nouvelle mise à jour, les utilisateurs auront désormais la possibilité d'écrire dans divers paramètres, champs de recherche et zones d'édition de texte de Windows 11. Cette flexibilité ouvre de nombreuses possibilités pour la prise de notes, les annotations et l'expression créative.

En clair, vous n’aurez donc plus besoin de passer par l’une des fonctionnalités de votre ordinateur qui permet d’écrire avec votre stylet dans une case spéciale, avant que le texte ne soit retranscrit dans la barre de recherche. Vous pourrez directement écrire sur les barres de recherche ou autres zones d’édition de texte.

Il convient toutefois de noter que cette fonctionnalité n'est actuellement disponible que pour l'anglais américain, mais l’entreprise devrait bientôt supporter d’autres langues. Microsoft s'est engagée à rendre cette fonctionnalité accessible aux utilisateurs du monde entier, sans pour autant donner de date précise pour l’extension du support.

Outre l'extension de l'expérience Windows Ink, Microsoft a apporté d'autres améliorations notables dans cette mise à jour. La technologie de reconnaissance de l'écriture manuscrite a été affinée pour une plus grande précision, garantissant que vos mots écrits sont convertis en texte sans effort.

La mise à jour introduit également des gestes utiles pour l'édition de texte, tels que la suppression, le surlignage, la fusion, la division de mots et la création de nouvelles lignes. Tous ces ajouts devraient grandement simplifier le processus d'écriture et d'édition, le rendant plus intuitif et plus efficace.

Comme c’est souvent le cas, la mise à jour corrige également quelques bugs. Parmi les changements les plus notables, citons une résolution d’un problème de fuite de mémoire dans ctfmon.exe, améliorant ainsi les performances du système. La nouvelle fonction d'éclairage dynamique est, elle aussi, améliorée pour une expérience visuelle encore plus immersive.