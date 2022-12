Windows 11 : la dernière mise à jour détraque le gestionnaire des tâches

Il y a quelques jours, Microsoft a publié une nouvelle mise à jour à destination de Windows 11 22H2. Via ce patch, le constructeur a enfin réglé les soucis de performances sur certains jeux et applications signalés par les utilisateurs. Malheureusement, un nouveau bug concernant le gestionnaire des tâches a fait surface avec cette MAJ.

Nous l'avons évoqué dans nos colonnes ce mercredi 30 novembre 2022. Alors que cela faisait plusieurs semaines que des utilisateurs de Windows 11 22H2 se plaignaient de soucis de performances sur certains jeux et applications, Microsoft s'est enfin décidé à déployer un correctif hier via une nouvelle mise à jour Windows.

Répondant au nom de code KB5020044, cette version empêche donc les jeux et applis concernés de “d'activer par inadvertance des fonctions de débogage des performances du GPU”. Ces processus utilisaient des ressources supplémentaires et pouvaient donc engendrer des ralentissements. Fort heureusement, ce n'est désormais plus le cas.

En parallèle, la firme de Redmond a profité de cette MAJ pour intégrer un nouvel indicateur de stockage pour OneDrive ainsi qu'une version retravaillée de Windows Spotlight. Désormais, les utilisateurs peuvent accéder au système de fonds d'écran dynamiques directement dans les Paramètres > Personnalisation.

Dommage, la dernière MAJ Windows apporte aussi un nouveau bug

A première vue, cette mise à jour est donc 100 % bénéfique pour les utilisateurs de Windows 11 22H2. Malheureusement, la MAJ optionnelle du constructeur a permis à un nouveau bug de faire son entrée. Et oui, un autre problème touche désormais le Gestionnaire des tâches de Windows 11. Bonne nouvelle toutefois puisque Microsoft est déjà au courant de l'existence de ce dysfonctionnement, comme le prouve cette déclaration sur son site en ligne :

“Après l'installation de KB5020044, le Gestionnaire des tâches peut afficher certains éléments de l'interface utilisateur (UI) dans des couleurs inattendues. Sur les appareils concernés, le Gestionnaire des tâches devrait fonctionner comme prévu, mais certaines parties de l'interface utilisateur peuvent ne pas être lisibles”, écrit le constructeur.

De ce que l'on sait, ce bug toucherait principalement les utilisateurs qui ont dans les Paramètres > Personnalisation > Couleurs ont configuré la section “Choisir votre mode” sur “Personnalisé”. Plus précisément, ce souci survient lorsque le mode d'affichage pour Windows est fixé sur Clair, tandis que le mode d'affichage pour les applis par défaut est sur Sombre.

En attendant le déploiement d'un nouveau correctif pour ce bug, Microsoft conseille aux utilisateurs lésés de désactiver l'option Personnalisé dans “Choisir votre mode” et de le configure plutôt en mode “Sombre” ou “Clair”.

Source : MSPowerUser