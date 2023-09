Microsoft Edge : très bientôt un seul clic droit vous permettra de générer du texte dans le navigateur

Microsoft serait en train de tester une fonctionnalité de réécriture accessible directement à travers son navigateur maison, Edge.

Pour l'imposer face à la concurrence féroce de Google Chrome, Microsoft envisagerait d’implémenter une fonctionnalité pour le moins révolutionnaire dans Edge. Selon le site Windows Latest, le géant de l’informatique s’apprêterait à proposer aux internautes un outil de réécriture de contenu, un parfait complément de Conversation Bing, le chatbot propulsé par l’IA déjà accessible dans son navigateur. Même si elle n’est encore que dans sa phase expérimentale, cette fonction de « réécriture IA » pourrait avoir un impact considérable si elle vient à être implémentée.

Edge dispose déjà d’un outil de rédaction propulsé par ChatGPT. Il est accessible dans la barre latérale, en cliquant sur l’icône de Conversation Bing. Il permet de demander au chatbot de rédiger du contenu textuel dans le ton, au format et à la longueur que vous désirez. D’après Windows Latest, la nouvelle fonction d’écriture par l’IA à l’étude chez Microsoft serait bien distincte. Elle utilise une technologie basée sur le modèle de langage multimodal GPT-4 et sur l’apprentissage automatique et sera directement accessible dans la fenêtre principale du navigateur.

Le Rédacteur Microsoft boosté à l’IA sera à portée de clic directement dans Edge

Pour invoquer cet outil d’écriture par l’IA, il suffira de sélectionner du texte, et d’effectuer un clic droit (ou d’utiliser le raccourci Alt + I), pour ouvrir le menu contextuel du browser. En cliquant sur « Réécrire », vous pourrez alors demander à l’IA de modifier le texte surligné. Une boîte de dialogue s’ouvrira alors, qui affichera une nouvelle version de la source. Si vous n’êtes pas satisfait du résultat, vous pourrez générer un nouveau texte ou bien cliquer sur « Ajuster » pour changer les paramètres. De nouvelles options apparaîtront alors, vous proposant de changer le ton, le format et la longueur du texte généré.

Le Rédacteur Microsoft va apporter son aide directement depuis les zones de texte du Web, un petit changement qui le rendra encore plus utile aux traducteurs, journalistes et autres créateurs de contenu qui publient fréquemment sur les réseaux sociaux.