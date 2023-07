Bing : l’IA du générateur d’images devient plus rapide grâce à la dernière mise à jour

S’il vous arrive de vous amuser à générer des images sur le générateur de Bing, vous avez probablement remarqué que ce dernier est récemment devenu bien plus rapide grâce à la dernière mise à jour.

En mars dernier, Bing lançait une nouvelle fonctionnalité sur son moteur de recherche : la possibilité de créer des images grâce à l’intelligence artificielle. Bing Image Creator est propulsé par le célèbre DALL-E, et est gratuit pour tous les utilisateurs. Il est donc rapidement devenu une fonction phare du moteur de recherche de Microsoft, si bien que l’entreprise l’a directement intégré à la barre latérale de Edge.

S’il fallait jusqu’à présent patienter jusqu’à plusieurs minutes pour obtenir une image, sachez que la génération vient de devenir beaucoup plus rapide grâce à la dernière mise à jour. Jordi Ribas, responsable de l'ingénierie et des produits pour Bing, a indiqué sur Twitter que Bing Image Creator a bénéficié cette semaine d'améliorations, ce qui devrait permettre de réduire « le temps de création des images de 30 % ».

Bing Image Creator génère des images plus rapidement que jamais

Bing Image Creator a non seulement droit à son propre site web dédié, mais vous pouvez également directement demander à l’IA conversationnelle de Bing de vous générer une image. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le logo de Bing en haut à droite du navigateur Edge, et une nouvelle fenêtre s’ouvrira sur le côté droit.

Vous pourrez alors converser avec GPT-4, et lui demander de générer des images. Le créateur d’image Bing vous renverra alors 4 images différentes, et vous proposera différentes propositions pour améliorer le résultat. Vous pouvez évidemment aussi taper votre propre requête si le résultat ne vous convient pas.

L’amélioration du temps nécessaire à la génération d’images devrait permettre aux utilisateurs de faire encore plus d’essais sans perdre trop de temps, afin de trouver l’image la plus proche de votre requête. On imagine que Microsoft ne s’arrêtera pas là, et continuera d’améliorer la rapidité à laquelle Bing Image Creator répond à vos demandes. On vous tiendra évidemment au courant si les prochaines mises à jour viennent de nouveau améliorer la puissance de l’IA.