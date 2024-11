Windows 11 : Bing Wallpaper de Microsoft est un logiciel gratuit aux pratiques douteuses

Microsoft vient de lancer son application Bing Wallpaper sur le Microsoft Store pour Windows 10 et 11, mais cette nouveauté apparemment anodine cache des pratiques controversées qui soulèvent de sérieuses questions. Elle serait beaucoup trop intrusive au goût des utilisateurs.

L'ingénieur Rafael Rivera (@WithinRafael) a analysé en profondeur le code de la nouvelle application de Microsoft, Bing Wallpaper, révélant des découvertes inquiétantes. Derrière sa simple promesse de « rafraîchir quotidiennement votre fond d'écran avec de magnifiques images du monde entier », l'application dissimule des comportements pour le moins intrusifs.

Premier point alarmant : l'application accède aux cookies de vos navigateurs (Edge, Firefox et Chrome) et utilise une API de géolocalisation. Plus préoccupant encore, elle installe automatiquement Bing Visual Search sans consentement explicite de l'utilisateur.

Bing Wallpaper pose problème, l’application est assez intrusive

Mais ce n'est pas tout. L'application tente activement de modifier les paramètres de votre navigateur, poussant agressivement le moteur de recherche Bing et tentant d'imposer Microsoft Edge comme navigateur par défaut. Elle va même jusqu'à affirmer, de manière trompeuse, que « vous avez déjà installé l'extension Microsoft Bing Search », incitant les utilisateurs à l'activer.

« Ces pratiques rappellent dangereusement celles des logiciels malveillants », souligne un expert en cybersécurité. « Une simple application de fond d'écran ne devrait pas avoir besoin d'accéder à autant de données personnelles ».

Heureusement, des alternatives fiables existent, et il en va de même sur Android. Dynamic Theme offre les mêmes fonds d'écran Bing sans les fonctionnalités invasives. WinDynamicWallpaper permet de changer les fonds d'écran selon l'heure, tandis que Lively Wallpaper, lauréat des Microsoft Store App Awards 2023, propose des fonds d'écran animés et interactifs.

Microsoft n'a pas encore réagi officiellement à ces révélations. Cette situation soulève quoi qu’il en soit des questions importantes sur les pratiques de l'entreprise en matière de respect de la vie privée des utilisateurs et de transparence. Pour les utilisateurs ayant déjà installé l'application, il est recommandé de vérifier leurs paramètres de navigation et de désactiver les extensions non désirées. Cette situation rappelle l'importance de rester vigilant, même avec les applications provenant de grands éditeurs de logiciels.