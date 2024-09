Microsoft Photos se dote d’une nouvelle fonctionnalité pour que vous n’utilisiez plus Google

Microsoft Photos se dote d'une nouvelle fonctionnalité inattendue. Cette mise à jour discrète permet désormais de faire bien plus qu’organiser des images, en ajoutant des capacités d'analyse visuelle avancées. Une évolution qui pourrait surprendre les utilisateurs habitués à ce simple gestionnaire de photos.

La recherche visuelle devient un outil de plus en plus courant dans les applications. Google Lens, par exemple, ne cesse d'évoluer en utilisant l'intelligence artificielle pour reconnaître des objets, des lieux ou des textes à partir de simples images. Avec sa dernière mise à jour, Microsoft Photos suit cette tendance en intégrant une fonctionnalité similaire, “Visual Search with Bing“. Tout comme l’outil de Google, celui de Microsoft utilise l'IA pour identifier des éléments dans les images et proposer des résultats pertinents en ligne. Même s'ils fonctionnent de manière un peu différente, leur but est le même : rendre l'exploration visuelle des images plus simple.

Désormais, grâce à la recherche visuelle, Microsoft Photos permet aux utilisateurs de réaliser des recherches d'images inversées directement depuis l'application. Cette fonctionnalité, déjà présente dans l'outil de capture d'écran (Snipping Tool), s’invite maintenant dans Photos. Celui-ci facilite l’identification d'objets et la recherche d’informations en ligne. En cliquant sur un bouton situé en bas de l'image ou via un clic droit, l’utilisateur peut lancer une recherche avec Bing, qui s’ouvre dans le navigateur par défaut. Cette mise à jour est en cours de déploiement et sera disponible pour tous les utilisateurs dans les semaines à venir.

Microsoft Photos introduit la recherche visuelle avec Bing

Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs d'explorer rapidement les images sans avoir à passer par un service externe. Microsoft a également étendu cette mise à jour à Windows 10, permettant aux utilisateurs de synchroniser leurs photos iCloud directement dans l’application Photos. Déjà disponible sur Windows 11, cette fonctionnalité améliore l’intégration des services cloud pour les utilisateurs de versions plus anciennes du système d’exploitation.

Outre la recherche visuelle et la synchronisation iCloud, la mise à jour améliore aussi la navigation dans les galeries et l’édition d’images. Il est désormais possible de modifier des photos directement depuis l’explorateur de fichiers, avec des outils comme le recadrage, la rotation et des ajustements basés sur l’intelligence artificielle. Ces améliorations visent à rendre l’application plus fonctionnelle et efficace pour les utilisateurs quotidiens, tout en optimisant les performances générales de l’outil.

Source : Blogs Windows