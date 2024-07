Windows 11 atteint enfin ce cap important pour son adoption

Après une période de méforme, Windows 11 reprend des couleurs. Ses parts de marché augmentent, au détriment de celles de Windows 10, et n'ont jamais été aussi proches des 30 %.

Comme tous les mois, statcounter publie les statistiques de parts de marché (pdm) des différents systèmes d'exploitation pour juin 2024. Au sein de l'écosystème de Microsoft, Windows 11 frôle les 30 % de pdm (29,71 % exactement), son plus haut historique. Le précédent pic avait été mesuré en février 2024 (28,16 %). La pdm de la version la plus récente de l'OS avait baissé en mars et avril, puis amorcé une légère hausse en mai, qui se confirme donc pour le mois de juin.

Reste que Windows 10 reste largement majoritaire. 66,1 % des PC tournant sous Windows utilisent encore cette version. Après une petite remontée en début d'année, on constate une tendance à la baisse depuis mai et Windows 10 a perdu plus de deux points au cours du mois de juin. Windows 7 fait de la résistance avec 2,95 % de pdm, et parvient à se maintenir autour des 3 % depuis plusieurs mois. Windows 8.1 (0,4 %), Windows XP (0,39 %) et Windows 8 (0,36 %) sont quant à eux négligeables.

Windows 11, lentement mais sûrement

Microsoft incite parfois agressivement les utilisateurs de Windows 10 à basculer vers Windows 11, mais on constate que l'adoption de la dernière version reste assez lente, on l'imagine portée avant tout par l'achat de nouvelles machines. Les restrictions de hardware, symbolisées par la nécessité d'être équipé d'une puce de sécurité TPM 2.0, ont freiné l'installation de Windows 11.

De plus, Microsoft a étendu le support gratuit de Windows 10 jusqu'au 14 octobre 2025. Tant que les patchs de sécurité sont toujours distribués, de nombreux utilisateurs ne voient pas l'intérêt de passer à Windows 11. Après 2025, la firme américaine va proposer un programme payant, Extended Security Updates (ESU), pour continuer à recevoir des mises à jour de sécurité sur Windows 10. À partir de là, nous risquons de voir une migration vers Windows 11. L'initiative 0patch permettra aussi d'étendre la vie de Windows 10, moyennant finance là encore.

Windows reste bien sûr le système d'exploitation de bureau le plus installé (27,14 % du total des OS), loin devant mac OS (5,55 %) et Linux (1,51 %). L'OS le plus utilisé au monde est mobile, i s'agit d'Android avec 44,66 % de pdm. Son concurrent iOS est embarqué sur 17,68 % des appareils.