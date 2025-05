Windows 11 améliore la gestion du HDR avec cette mise à jour

Vous souhaitez activer le HDR pour regarder des vidéos sur Netflix ou YouTube, mais le mettre en suspens quand faites autre chose sur votre PC ? Windows 11 permet maintenant de basculer automatiquement entre les deux modes en fonction de votre activité.

Microsoft déploie une mise à jour pour Windows 11, et elle devrait plaire aux possesseurs d'un écran compatible avec le standard HDR. Celle-ci permet de désactiver le HDR quand l'on navigue dans l'interface du système d'exploitation, mais de le garder fonctionnel pour le visionnage de vidéos ou lors de sessions gaming. Cette fonctionnalité est aussi proposée pour la technologie Dolby Vision.

De nombreux utilisateurs ont tendance à désactiver le HDR dans les Paramètres de Windows, car il est souvent mal pris en charge dans l'expérience générale de l'OS. Cela force ensuite à le réactiver quand on visionne un contenu gérant bien le HDR, comme une vidéo Netflix ou YouTube, ou en jeu, pour le désactiver à nouveau une fois l'activité terminée. Le raccourci Windows + Alt + B aide à ne pas perdre trop de temps pour passer d'un mode d'affichage à l'autre, mais cette nouvelle option va permettre d'éviter ces va-et-vient incessants.

Windows 11 accepte le HDR uniquement pour les contenus vidéo

Ce genre de petit ajout est toujours bienvenue et peut permettre d'améliorer concrètement l'expérience de certains utilisateurs. On sait que Windows 11 va aussi recevoir une importante mise à jour pour offrir un système unifié de mises à jour des applications du PC via Windows Update, comme on peut l'avoir sur Android et iOS par exemple. On constate avec joie que Microsoft continue de travailler sur ce genre de fonctionnalités, alors que l'éditeur a concentré beaucoup d'efforts pour le développement de fonctions d'IA, pas toujours demandées par le public, ces dernières années.

Comme précisé par The Verge, la fonctionnalité d'activation adaptative du HDR en fonction de l'action de l'utilisateur est disponible en installant la mise à jour KB5058499. Celle-ci devrait vous être proposée dans Windows Update si vous avez coché l'option “Recevez les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles”. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez appuyer sur le bouton “Rechercher des mises à jour” pour tenter de la faire apparaître.