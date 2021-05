Windows 10 : le gestionnaire des périphériques et des pilotes devient plus simple et efficace

Le gestionnaire de périphérique de Windows 10 s'améliore : grâce à lui, la gestion des pilotes va devenir beaucoup plus simple. Deux nouvelles options font ainsi leur apparition : une alerte lors d'une suppression de pilotes malencontreuse, et une toute nouvelle méthode d'affichage, qui permet de repérer plus facilement les pilotes installés.

Gérer les périphériques de Windows 10 n'est pas toujours évident, surtout pour les moins experts. Faut-il supprimer tel ou tel pilote quand on en installe de nouveaux, peut-on désinstaller un driver pour un composant que l'on pense n'être jamais utilisé ? Pour faciliter la tâche des utilisateurs, Microsoft améliore le gestionnaire de périphériques de Windows 10 avec de nouvelles options.

Au programme de ces nouvelles fonctionnalités : un message d'alerte lors de la désinstallation d'un périphérique et surtout de nouvelles méthodes d'affichage. Voilà tout ce qui change dans la dernière mise à jour du système d'exploitation.

Windows 10 affiche clairement les pilotes de toutes les périphériques du PC

Deux nouveautés viennent donc d'apparaître dans la nouvelle build de Windows 10. La première concerne la désinstallation d'un pilote matériel. Lorsque vous désinstallez les drivers d'un périphérique, un message vous prévient désormais, surtout si le composant est en cours d'utilisation. De quoi empêcher une malencontreuse désinstallation d'un pilote vital à la bonne exécution du système. De quoi également détecter facilement les périphériques qui utilisent tel ou tel pilote, et vous permettre de désinstaller proprement chaque driver inutilisé.

La seconde nouveauté concerne le mode d'affichage du gestionnaire de périphériques. Jusqu'à présent, il était possible de lister les composants matériels par type, par connexion, par ressource… Mais pas en fonction des pilotes utilisés. C'est désormais chose faite dans la dernière build de Windows 10. Il est maintenant possible d'afficher les éléments du gestionnaire en les classant par pilote. Trois options sont en réalité disponibles :

Appareils par pilote

Pilotes par type

Drivers by device (cette option n'a pas encore été traduite)

Là encore, on y gagne en efficacité, puisqu'il est possible de consulter la liste de toutes les pilotes associés à un composant, comme le montre la capture plus bas.

Comment accéder au nouveau gestionnaire de périphériques de Windows 10

Ces nouvelles options du gestionnaire de périphériques sont d'ores et déjà disponibles dans l'actuelle build 21370.1 de Windows 10, déployée en fin de semaine dernière à destination des utilisateurs du programme Windows Insider (Canal Dev). Celle-ci améliore notamment la gestion des casques Bluetooth et prend en charge le codec AAC.

Si vous n'avez pas encore souscrit à ce programme de bêta-test, vous pouvez le faire à tout moment en vous rendant dans les Paramètres de Windows 10 (pressez simultanément les touches [Windows] + [I]. Dirigez-vous ensuite sur Mise à jour et sécurité, puis Programme Windows Insider, et cliquez enfin sur Commencer. Après avoir rejoint le programme, dirigez-vous sur Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update > et cliquez sur Rechercher des mises à jour.

Enfin, si vous ne souhaitez pas rejoindre le programme Windows Insider, patience : les nouveautés du gestionnaire de périphériques seront intégrées à la mise à jour majeure de Windows 10 21H2. Celle-ci devrait être diffusée en version stable à l'automne 2021.