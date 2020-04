Après avoir placé de la publicité pour Edge dans le menu Démarrer, Microsoft récidive en plaçant ce genre de promotion sur son site Outlook.com. L’éditeur de Redmond va même encore plus loin, en faisant de la publicité pour Edge dans le champ de recherche de Windows 10, cette fois.

En passant devant Firefox, Microsoft Edge est récemment devenu le 2e navigateur le plus utilisé au monde (loin derrière Chrome, il est vrai). Mais Microsoft ne compte pas s’arrêter en si bon chemin : l’éditeur continue à tout faire pour de rallier toujours plus d’adeptes. Et tous les moyens sont bons pour faire la promotion du navigateur maison. Déjà en février dernier, Microsoft avait placé une publicité pour Microsoft Edge dans le menu Démarrer à destination des utilisateurs de Firefox.

Mais ce n’est pas tout : depuis quelques jours, les utilisateurs de Windows 10 voient s’afficher une nouvelle publicité pour Edge dans un emplacement plutôt inattendu, publicité qui les incite bien évidemment à installer le navigateur plutôt qu’un autre.

Microsoft force les utilisateurs de Windows 10 à installer la toute dernière version de Edge

Cette publicité n’est pas placée n’importe où, puisqu’elle s’affiche dans le champ de recherche de Windows 10, comme le montre la publicité ci-dessus. Au fil des mises à jour de Windows 10, Microsoft a complètement modifié l’apparence et les fonctionnalités du champ de recherche Windows Search. Si Cortana y était intégré il y a encore peu de temps, l’assistant se présente désormais sous la forme d’une application bien distincte. De quoi rendre plus facile l’accès aux applications et aux fichiers récemment utilisés, mais aussi permettre à des petits messages « subliminaux » de s’afficher, telle une publicité pour Edge, en l’occurrence.

Comme vous vous en doutez, cette publicité n’est visible qu’à partir du moment où la dernière version de Edge, celle basée sur Chromium, n’est pas pas présente dans le système. Notez qu’il est possible de supprimer la publicité en fermant simplement cette dernière à l’aide de la petite croix située en haut à droite. Une fois la publicité fermée, celle-ci ne semble pas revenir (du moins, elle n’est pas revenue sur notre poste de travail après quelques heures d’utilisation).

Outlook.com fait lui aussi la promotion de Microsoft Edge

Autre tentative de la part de Microsoft de pousser les utilisateurs à installer son navigateur Edge : passer cette fois par le site Web d’Outlook.com, un autre produit de Microsoft. Lorsqu’un utilisateur se connecte au site à l’aide de Chrome, il peut parfois lire un slogan de type : « Microsoft + Outlook = Better together. » ou « Get speed, performance, and compatibility with the new Microsoft Edge. » De notre côté, dans la version française du site, nous avons vu s’afficher le message « Prévoyez plus. Le nouveau navigateur recommandé par Microsoft est là. Télécharger Microsoft Edge« .

Le message apparaît dans un petit ruban situé tout en haut, juste en dessous. Là encore, il est possible de désactiver complètement ce message à l’aide de la petite croix située à sa droite. Certes, il n’y a rien de réellement gênant à tout ça, mais il est probable que Microsoft ne va pas s’arrêter là pour faire la promotion de son navigateur.

