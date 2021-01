Windows 10 : la prochaine mise à jour rendra plus facile la récupération des fichiers supprimés

La prochaine mise à jour de Windows devrait plaire aux plus étourdis. Microsoft a annoncé que son outil File Recovery, qui permet de récupérer les fichiers supprimés par inadvertance, va se doter d'une version améliorée. Deux modes de récupération seront disponibles : “standard” et “étendu”.

Qui n'a jamais vidé sa corbeille en oubliant qu'un fichier important s'y trouvait ? Depuis juin dernier, il est désormais possible de récupérer des fichiers supprimés définitivement grâce à un outil intitulé Windows File Recovery. Seul problème : l'utilitaire est uniquement accessible depuis l'invite de commandes, ce qui peut en rebuter plus d'un. Microsoft a ainsi annoncé travailler sur une version plus simple d'utilisation.

Après une nouvelle fonction qui permet de mieux gérer le disque dur et de gagner de la place, la firme continue donc d'améliorer la gestion de fichiers sur Windows 10. Lors de la prochaine mise à jour du système d'exploitation, les utilisateurs bénéficieront de deux nouveaux modes de récupération : “standard” et “étendu”. L'update est déjà disponible en bêta pour les membres Insider. Le grand public pourra en profiter s'ils possèdent la version 2004 ou supérieure de Windows.

L'outil de récupération de fichier de Windows se dote de 2 nouveaux modes

Le mode “standard” permet de scanner le disque dur, y compris les fichiers système NTFS, à la recherche de fichiers supprimés et lance automatiquement une tentative de restauration. Microsoft précise que ce mode s'adresse aux utilisateurs débutants dans le domaine, qui ont supprimé récemment le ou les fichiers souhaités.

Le mode “étendu” est plus complet et offre plus de chances de retrouver les fichiers supprimés à une date avancée. Selon Microsoft, cette option fonctionne même lorsque le disque dur est corrompu, ce qui peut se révéler très pratique s'il est nécessaire de changer ce dernier.

Chaque mode propose donc des avantages différents. Le mode “normal” demande moins de connaissances en ligne de commandes, et peut ainsi être utilisé par le plus grand nombre. Cependant, il est moins efficace que le mode “étendu”, surtout lorsque l'espace de recherche a été remplacé par d'autres fichiers, ou que le PC concerné est équipé d'un SSD.

Source : Windows Latest