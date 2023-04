Windows 10 et 11 : même les disques durs les plus lents profitent de meilleures performances, voici pourquoi

Le gain de performances procuré par DirectStorage n'est plus réservé aux SSD NVMe. Microsoft vient en effet de diffuser une nouvelle version de son API, qui prend désormais en considération les disques durs classiques.

Disponible sur Xbox Series X et Series S, mais également sur Windows 10 et Windows 11, la technologie DirectStorage permet de booster les performances des jeux. Elle exploite notamment la puissance des GPU et les performances des SSD NVMe. En outre, grâce à un système de décompression de données effectuée par le GPU plutôt que par le CPU, Windows 11 profite de meilleurs temps de chargement des jeux vidéo.

Une nouvelle édition de l'API DirectStorage vient de sortir : si la version 1.2 corrige quelques bugs, elle profite surtout d'une nouveauté de taille. Ainsi, les développeurs de Microsoft ont pris en considération la mise en mémoire tampon des entrées/sorties sur les disques durs.

Microsoft explique ainsi que sa nouvelle technique, dédiée aux petits transferts, “améliore l'utilisation globale de la mémoire physique, car le gestionnaire de mémoire n'a pas besoin de verrouiller une page physique complète pour chaque transfert, comme pour les pilotes qui demandent des E/S directes. En règle générale, les pilotes dédiés à la vidéo, au clavier ou à la souris demandent des E/S mises en mémoire tampon”. En conséquence de quoi, des temps de chargement réduits et un plus grand niveau de détails ne sont plus des améliorations dédiées aux SSD.

Windows 11 : les performances de DirectStorage ne sont plus réservés aux SSD

Selon Microsoft sous Windows 10 et Windows 11, “DirectStorage ouvre actuellement les fichiers en mode sans mise en mémoire tampon. Cela permet d’éviter les copies inutiles, en acheminant les données sur le GPU le plus rapidement possible. Cependant, certains développeurs ont dit qu’ils aimeraient pouvoir utiliser le même code à la fois sur les SSD haute vitesse et sur les disques durs classiques. Les disques durs classiques nécessitent des E/S tamponnées afin de masquer les longs temps de recherche. Pour cette raison, nous avons ajouté la possibilité de configurer DirectStorage pour ouvrir des fichiers en mode tampon.”

Même s'il reste préférable de recourir à un SSD NVMe pour obtenir un maximum de performances sous Windows et dans ses jeux, la nouvelle version de DirectStorage tire parti des traditionnels disques durs mécaniques. Voilà une bonne nouvelle donc si vous ne souhaitez pas investir dans un SSD, nécessairement plus coûteux qu'un disque dur classique à capacités de stockage équivalentes.