Windows 10 en fin de vie, la future Switch en gestation, c’est le récap

Microsoft annonce l’arrêt de la commercialisation de Windows 10. La distribution des clés du système d’exploitation prendra fin le 31 janvier 2023. Nintendo commence de chercher des fournisseurs pour les composants de sa future console de jeu. L’ARCOM signe un accord avec les fournisseurs d’accès à Internet et les ayants droit des événements sportifs pour lutter contre l’IPTV. C’est le récap.

Cela pourrait vous paraitre étonnant, mais c’est ainsi chaque année : sur le quatrième trimestre calendaire (entre octobre et décembre), Apple redevient le temps d’un instant le numéro 1 mondial de la téléphonie mobile. Selon Canalys, la firme de Cupertino dépasse le géant coréen. L’écart entre les deux n’est pas toujours très franc. Mais cette année, malgré une hausse considérablement des prix des iPhone, la différence est de 5 points. Ce qui est énorme. Apple s’octroie ainsi 25 % du marché. Comprenez qu’un smartphone sur quatre vendu dans le monde entre le 1er octobre et le 31 décembre était un iPhone. Derrière, Samsung est à 20 % de part de marché. Et encore plus loin derrière, nous retrouvons trois marques chinoises : Xiaomi, Oppo et Vivo, respectivement. Retrouvez tous les détails de ce classement dans notre article complet. Et ci-dessous, voici les trois informations qui ont marqué le 19 janvier 2023.

Vous n’avez plus que quelques jours pour acheter Windows 10

Windows 11 ne fait pas l’unanimité. Que ce soit auprès des particuliers que des entreprises. Il y a des incompatibilités. Certaines mises à jour rendent instables les logiciels installés (même les logiciels de Microsoft). Et pourtant, cette version du système d’exploitation sera bientôt la seule disponible à la vente. Microsoft annonce en effet que la vente de licence Windows 10 prendra fin dans quelques jours. La date butoir ? Le 31 janvier 2023. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu’il sera totalement abandonné, puisque Microsoft promet un support technique de plusieurs années.

En savoir plus : Windows 10 : Microsoft arrête de vendre le système d’exploitation, place à Windows 11

Nintendo cherche ses fournisseurs pour la prochaine Switch

La prochaine console de Nintendo pourrait débarquer l’année prochaine. En effet, une rumeur affirme que la société nipponne commence sa recherche de fournisseurs pour les composants de la remplaçante de la Switch, que tout le monde veut appeler Switch Pro. La recherche de composants est une étape importante dans la conception d’une console. Mais c’est surtout le signe que Nintendo a commencé d’y travailler. La sortie pourrait donc avoir lieu dès l'année prochaine.

En savoir plus : Switch Pro : Nintendo pourrait lancer sa prochaine console en 2024, la recherche de fournisseurs a commencé

L’ARCOM, les FAI et les ayant droit unis contre le piratage du sport

Les services d’IPTV sont dans la ligne de mire des ayants droit du sport, qui ont réussi à demander la fermeture de près de 1300 sites en un an, mais aussi du gouvernement français. L’ARCOM, le gendarme français des télécoms, a fait signer un accord pour lutter contre le piratage du sport sur Internet. Parmi les signataires se trouvent la Fédération Française des Télécoms ainsi que tous ses membres, Iliad (Free), ainsi que l’Association pour la protection des programmes sportifs. Le but est d’augmenter le signalement des services d’IPTV, mais aussi d’accélérer leur blocage.

En savoir plus : IPTV : l’Arcom et les FAI unissent leurs forces pour mettre fin au piratage de contenus sportifs