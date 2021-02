Windows 10 KB4598291 : crashes, problèmes de login, la mise à jour corrige de nombreux bugs

Une nouvelle mise à jour de Windows 10 corrige certains bugs présents sur le système d'exploitation depuis quelques mois. Parmi eux, on retrouve notamment la déconnexion spontanée du compte Microsoft quand l'appareil est éteint, ou encore le problème de crash lorsqu'un jeu est mis en plein écran.

Ce mois-ci, Windows 10 se dote d'une nouvelle mise à jour qui devrait faire plaisir à plusieurs utilisateurs, qui se plaignent de problèmes récurrents depuis quelques mois. Intitulée “KB4598291”, cette dernière corrige notamment un bug qui déconnecte le compte Microsoft à chaque redémarrage de l'appareil. Les premiers signalements remontent à avril 2020 et voient enfin une solution apportée.

Microsoft a également annoncé avoir “corrigé le bug qui pousse l'appareil à ne plus répondre lorsque l'on joue à un jeu en plein écran ou en mode tablette”. Bien qu'il s'agisse d'un problème relativement rare, celui-ci s'avère bien contraignant pour tous ceux ayant eu la malchance de l'expérimenter. Il ne devrait désormais plus apparaître.

La dernière mise à jour de Windows 10 règle les soucis du gestionnaire de mot de passe et du multitâches

Depuis la mise à jour de mai 2020, le gestionnaire de mot de passe de Windows 10 ne fonctionne pas correctement : certains navigateurs et des applications ne parviennent pas à se souvenir des identifiants. Microsoft a déjà réparé un problème similaire qui faisait disparaître les mots de passe en fin d'année dernière. La firme déclare que les utilisateurs ne seront désormais plus déconnectés de leurs sites et applications préférés avec la nouvelle mise à jour.

Enfin, le bug qui affectait le raccourci Alt+Tab, qui permet de passer rapidement d'une application à une autre sur le même bureau, a été corrigé. Par défaut, cette fonctionnalité montre cinq fenêtres ouvertes. Certains ont rapporté que leur appareil ne retenait pas l'ordre des logiciels et que le raccourci ouvrait donc la mauvaise application. La mise à jour est optionnelle, et il est nécessaire de l'installer manuellement. Il est également possible d'attendre le prochain Patch Tuesday, prévu pour le 9 février 2020.

Source : Windows Latest