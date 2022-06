Windows 10, 11 : les mises à jour de juin font planter les hotspots WiFi

Les dernières mises à jour de Windows 10 et 11 ont causé un bug agaçant pour les tous utilisateurs du hotspot WiFi. En effet, si la dernière build est installée, il n’est plus possible de se connecter à Internet lorsque le point d’accès est activé. En attendant que le souci soit corrigé, Microsoft recommande de désactiver cette fonctionnalité.

Si vous avez installé la mise à jour de juin sur votre PC Windows, vous avez peut-être la mauvaise surprise de constater que votre connexion fait des siennes. Rassurez-vous, vous n’êtes pas seul. Microsoft a indiqué qu’un bug s’est glissé dans la dernière build de son système d’exploitation, qui empêche de se connecter à Internet lorsque la fonctionnalité de hotspot WiFi est activée.

Pour rappel, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de partager leur connexion WiFi ou Internet avec d’autres appareils à proximité, ce qui peut s’avérer bien utile pour des personnes n’ayant pas accès à votre réseau personnel et ne souhaitant pas consommer leurs données mobiles, pour ne citer que cet exemple. Or, tel que Microsoft le décrit, l’appareil perd tout accès à Internet dès lors qu’un autre appareil se connecte au point d’accès.

Sur le même sujet — Windows 11 : les applications photo touchées par un bug agaçant, Microsoft promet un correctif

Le hotspot WiFi de Windows est complètement cassé depuis la dernière mise à jour

De nombreuses versions de Windows sont concernées, aussi bien Windows 11 que Windows 10 et même certaines versions antérieures. Voici la liste complète des concernées publiées par Microsoft :

Windows 11, version 21H2

Windows 10, version 21H2

Windows 10, version 21H1

Windows 10, version 20H2

Windows 10 Enterprise LTSC 2019

Windows 10 Enterprise LTSC 2016

Windows 10 Enterprise 2015 LTSB

Windows 8.1

Windows 7 SP1

Pour l’heure, il n’existe qu’une solution pour contourner le problème. Cette fois, nul besoin d’aller jusqu’à désinstaller la mise à jour, du moins si vous ne tenez pas à conserver la fonctionnalité de hotspot. En effet, Microsoft affirme qu’il suffit de désactiver cette dernière pour éviter de rencontrer des problèmes de connexion. Pendant ce temps, la firme de Redmond assure rechercher activement un correctif au bug. Voici comment faire sur Windows 11 :