Windows 11 : les applications photo touchées par un bug agaçant, Microsoft promet un correctif

Windows 11 connaît un autre bug bien agaçant qui concerne ceux qui utilisent un logiciel tiers pour modifier leurs photos : les couleurs ne s’affichent pas correctement. Ce souci vient de Windows 11 et Microsoft en est conscient. Un correctif devrait être publié dans les prochains jours.

Windows 11 est sorti il y a presque trois mois maintenant. Il reste inévitablement des bugs et l’un d’eux agace les adeptes de la retouche photo. En effet, l’OS peut déformer les couleurs si vous utilisez une application tierce depuis la dernière mise à jour.

Microsoft a confirmé l’existence de ce souci. Il concerne les logiciels de retouche photo tiers couplés à un écran HDR. Parfois (pas dans tous les cas), les couleurs affichées à l’écran ne sont pas correctement restituées, ce qui peut être bien handicapant. Par exemple, le blanc peut être transformé en jaune vif.

Ce bug ne vient pas du logiciel concerné, mais bien de Windows 11. Il ne sert donc à rien de les mettre à jour. Il faut simplement attendre le correctif de Microsoft qui ne devrait pas tarder à arriver. Il est même déjà disponible dans la version preview de l’OS, pour l’instant réservée aux Insiders. Si tout se passe bien, ce patch devrait être déployé dans le courant du mois de janvier.

La dernière mise à jour de Windows 11 est criblée de bugs

La mise à jour de décembre, nommée Windows 11 KB5008215, se traîne d’ailleurs pas mal de bugs bien gênants en plus de celui des couleurs. En effet, certains utilisateurs ont remarqué qu’ils ne pouvaient plus appliquer de mise à jour cumulative, des messages d’erreur s’affichant systématiquement.

Plus encore (et plus gênant), des utilisateurs ont constaté des soucis de performances liés à leur stockage SSD et NVMe. D’autres petits bugs mineurs, comme le fait que le serbe disparaisse des choix de langues de l’OS, sont aussi pointés du doigt. Tous ces bugs devraient être corrigés dans la future mise à jour, à notre grand soulagement.

Pour rappel, Windows 11 est sorti le 5 octobre dernier. Il apporte une refonte visuelle totale par rapport à Windows 10 et peut être téléchargé et installé (gratuitement) directement depuis le site officiel.