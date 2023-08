WhatsApp vous laissera bientôt programmer des appels depuis une conversation de groupe

Le WABetaInfo nous informe que « WhatsApp déploie actuellement une nouvelle mise à jour via le programme Google Play Beta, portant la version à 2.23.17.7 ». Les bêta-testeurs éligibles pourront tester une fonctionnalité en rapport avec les appels de groupe.

WhatsApp est de loin l’application de messagerie la plus populaire au monde, avec près de 2 milliards d’utilisateurs actifs chaque mois. La compagnie est si active qu’il est parfois difficile de suivre le flux de nouveautés proposées dans l’application. Nous vous parlions il y a peu de la fonctionnalité de chats vocaux ou encore du partage d'écran qui devraient arriver sur WhatsApp.

WABetaInfo nous apprend aujourd’hui que dans la continuité de cette nouveauté, qui pourrait signer la fin des appels téléphoniques tels qu’on les connaît, les conversations de groupe vont bénéficier d’une fonctionnalité qui risque bien de devenir indispensable : la possibilité de programmer des appels vocaux directement depuis les discussions de groupe.

WhatsApp va vous laisser planifier les appels de groupe depuis le chat

Les testeurs de WhatsApp sur Android peuvent d’ores et déjà utiliser l’outil « Programmer un appel » en appuyant sur le bouton d’appel. Dans le menu qui apparaît, il est possible de donner un titre au chat vocal de groupe, de fixer une date et une heure, mais aussi de choisir s’il s’agit simplement d’un appel audio ou d’une vidéo. Selon notre source, « après avoir programmé un appel de groupe, un événement sera automatiquement ajouté au chat de groupe, et les personnes qui ont décidé de se joindre à l’appel seront informées 15 minutes avant le début de l’appel de groupe ».

Cette fonctionnalité sera probablement très utile pour administrer les groupes WhatsApp comptant de nombreux participants. Plutôt que de se lancer dans une conversation interminable sur la date et l’heure d’un appel, tout sera regroupé dans un menu. Avec de tels ajouts, la messagerie de Meta pourrait même se rapprocher, en termes de fonctionnalités, d'applications comme Teams, l'outil de collaboration à destination des professionnels de Windows.