WhatsApp va vous permettre de créer des stickers personnalisés

WhatsApp devrait prochainement vous permettre de créer des stickers personnalisés au sein même de l’application. Pour le moment, cette fonctionnalité est en bêta, mais elle devrait arriver pour tout le monde d’ici peu.

Sur WhatsApp, il est possible d’utiliser des stickers dans une conversation, comme sur beaucoup de services de messagerie. En revanche, pour créer ses propres stickers, il faut passer par une application tierce. Ce sera bientôt terminé, puisque les bêta testeurs de l’application ont remarqué l’ajout d’un outil intégré.

C’est le site 91mobile, via le leaker Mukul Sharma, qui a repéré la chose. Lorsque vous êtes en conversation avec quelqu’un et que vous voulez lui envoyer un sticker, les autocollants de base sont proposés, mais aussi une nouvelle icône : create. En cliquant sur le petit +, il est possible de sélectionner une photo, de la cropper puis de l’intégrer dans votre chat. Il est aussi possible d’y ajouter des petites animations rigolotes.

WhatsApp va intégrer des stickers personnalisés

Le site Android Authority a pu y avoir accès sur la version PC de l’application et nous montre à quoi ça ressemble. Comme vous pouvez le voir, la fonction semble très simple à prendre en main et complètement intégrée au service. Plus besoin de passer par un outil extérieur pour faire des autocollants en phase avec votre humeur, donc.

Pour le moment, cette fonctionnalité n’est disponible qu’en bêta et seuls les privilégiés peuvent y avoir accès. Cependant, on peut s’attendre à la voir débarquer pour le grand public dans les semaines qui viennent. Bien entendu, Android sera servi en premier, les utilisateurs iOS devront attendre un peu. Meta (maison mère de WhatsApp) n’a pas communiqué sur le sujet. L’application a pour habitude de sortir ce genre de nouveautés sans trompettes ni fanfare. Il y a peu, c’est une autre fonctionnalité attendue qui a été repérée : la possibilité d’effacer de vieux messages. De même, le mode picture-in-picture a fêté son arrivé, tout comme le fait de protéger ses données personnelles des gens indésirables.

Bref, de petites nouveautés qui, accumulées, améliorent l’expérience. Il faut bien ça pour tenter de garder des utilisateurs échaudées par la nouvelle politique de l’application sur les données personnelles.