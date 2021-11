WhatsApp : le mode picture-in-picture débarque bientôt sur iPhone

WhatsApp teste actuellement de nouvelles fonctionnalités à venir sur Android et iOS. Comme le révèle le site WABetaInfo, les équipes du service de messagerie instantanée vont bientôt intégrer le mode Picture-in-picture sur iOS, tandis que l'option Supprimer pour tout le monde profite aussi d'une modification importante.



Pour faire face à une concurrence toujours plus rude, WhatsApp ne cesse d'intégrer de nouvelles fonctionnalités, à l'image du chiffrement de bout en bout appliqué récemment sur les sauvegardes des conversations. Dernièrement, la version Android de l'application de messagerie instantanée s'est dotée d'un mode Picture-in-Picture.

Cette fonctionnalité permet d'utiliser d'autres applications de votre smartphone tout en continuant à converser, vous pouvez par exemple regarder une vidéo sur YouTube tout en restant sur votre chat. Or d'après les informations découvertes par le site WABetaInfo, les développeurs de WhatsApp testent actuellement cette fonctionnalité sur iOS.

Le mode Picture-in-picture débarque bientôt sur WhatsApp iOS

En effet, une nouvelle “barre de contrôle” a été mise en place et permet de déplacer facilement l'affichage du Picture-in-picture, tandis que d'autres raccourcis ont été ajoutés en lien avec ce mode, notamment un bouton pour afficher une vidéo en plein écran. Notez que la version Android de WhatsApp n'est pas en reste.

Cette fois-ci, les équipes de la messagerie instantanée ont légèrement retouché la fonctionnalité Supprimer pour tout le monde, qui comme son nom l'indique permet d'effacer des messages pour tous les participants d'une conversation. Jusqu'alors, cette fonction était limitée dans le temps. En effet, les utilisateurs disposaient d'une heure seulement après l'envoi du message pour demander à le supprimer pour tout le monde. Or, il n'y a désormais plus de limite de temps. En d'autres termes, les utilisateurs pourront très bien supprimer des messages qui date de trois mois ou plus s'ils le désirent.

Enfin, concluons par l'intégration du portefeuille numérique Facebook Novi dans l'application, qui demeure indisponible sur le territoire français. Pour rappel, Novi permettra aux professionnels et aux particuliers d'envoyer de l'argent rapidement et en toute simplicité. Pour l'instant, Novi est seulement accessible aux États-Unis et au Guatemala.

