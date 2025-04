WhatsApp teste une fonction qui améliore la sécurité de vos discussions

Vous avez un ami qui partage vos messages ? WhatsApp pourrait enfin vous sauver la mise avec une nouvelle option… même si les screenshots restent toujours une méthode difficile à contrer.

WhatsApp semble décidé à devenir le coffre-fort de vos conversations. L’application teste actuellement une fonctionnalité inédite, baptisée « confidentialité avancée », visant à limiter la propagation de vos messages en dehors de la plateforme. Disponible en version bêta pour Android et iOS, cette option bloque l’export des historiques de discussion et l’enregistrement automatique des médias partagés. Un pas de plus vers le contrôle total de vos données… mais pas une armure invincible.

Le principe est simple : activable dans les paramètres de chaque chat (individuel ou groupe), cette fonction empêche les participants d’exporter l’intégralité des échanges vers d’autres applications. Plus de fichiers texte téléchargeables, plus de sauvegarde automatique des photos ou vidéos dans la galerie du destinataire. Cerise sur le gâteau, Meta AI, l’assistant capable de générer des images ou répondre aux questions, est également désactivé dans les discussions concernées. Un moyen subtil de limiter les fuites, même si WhatsApp précise que les captures d’écran restent possibles.

Une barrière utile… mais pas infaillible

Malgré ces verrous, la confidentialité a ses limites. Rien n’empêche un contact de photographier l’écran ou de recopier manuellement des messages. La fonctionnalité ne fait que compliquer les exfiltrations massives, sans les rendre impossibles. « C’est comme mettre un cadenas sur un journal intime… en laissant la clé sous le paillasson », résume un utilisateur de la version bêta. Pour maximiser la discrétion, WhatsApp rappelle l’existence des messages éphémères, qui s’autodétruisent après un délai défini.

L’activation de l’option déclenche une notification dans le groupe, informant tous les membres du nouveau paramètre. Une transparence qui pourrait dissuader les plus bavards, mais aussi créer des tensions si certains estiment leur liberté restreinte.

Pour l’instant, la fonctionnalité reste en phase de test, sans date de sortie officielle. Les utilisateurs ordinaires devront patienter, mais une chose est sûre : WhatsApp mise sur la confiance contrôlée. En permettant de verrouiller chat par chat, la plateforme offre un outil flexible… à double tranchant. Ce qui est sûr, c’est que certains y verront un moyen de protéger des échanges sensibles (coordonnées bancaires, informations médicales), même si d’autres trouveront que cela rend l’application plus complexe.