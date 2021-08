Western Digital : les nouveaux SSD Blue SN550 sont deux fois plus lents que le modèle original

Western Digital a lancé une nouvelle version de son disque SSD NVMe bas de gamme Blue SN550, mais celui-ci pourrait être près de 2 fois moins rapide que le modèle original à cause d’un changement des puces de mémoire flash.

Le WD Blue SN550 est un SSD NVMe célèbre grâce à son excellent rapport qualité-prix, et il dispose désormais d’une nouvelle version avec de nouvelles puces de mémoire flash TLC. D'un point de vue technique, il a été constaté par le site chinois EXPReview que les deux versions du SN550, l'ancienne et la nouvelle, étaient capables d'atteindre les vitesses d'écriture indiquées de 2,1 Go/s, tant que le transfert ne dépasse pas la taille du cache SLC de 12 Go.

Si les performances de la nouvelle variante du SSD sont comparables à celles de l'ancien modèle de WD, une fois que le cache SLC NAND est épuisé, les performances passeraient de 610 Mo/s (selon THG) à 390 Mo/s. Le nouveau disque n'offre donc que 64 % des performances de l'ancien disque.

Western Digital baisse les performances du SSD sans avertir les consommateurs

Un utilisateur ne remarquera peut-être pas la différence dans un usage quotidien, mais lors de l’écriture d’une très grande quantité de données, les performances de la nouvelle version pourraient en prendre un coup.

Il est étrange de voir Western Digital vendre la nouvelle version au même prix que l’ancienne sans informer les utilisateurs de ce changement de contrôleur NAND. Malgré ce changement, le WD Blue SN550 reste un très bon SSD NVMe pour son prix souvent plus abordable que la concurrence. Le WD Blue SN550 est disponible en quatre capacités : 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To.

Cependant, il faut noter que celui-ci ne fait pas partie des SSD compatibles avec la console PS5, puisqu’elle exige une vitesse d’écriture séquentielle d’au moins 5 500 Mo/s. Si vous avez besoin d’un SSD pour la console, vous devrez donc vous tourner vers un modèle plus onéreux, comme le Western Digital Black SN850. Celui-ci propose une vitesse de lecture de 7000 Mo/s, et inclut même un dissipateur thermique.

Source : Ars Technica