VPN Warzone : comment manipuler le matchmaking pour avoir des parties plus faciles

De nombreux joueurs, et notamment ceux de Warzone, utilisent un VPN pour améliorer leur expérience de jeu. Mais cela peut également s’avérer contre-productif, d’où l’importance de faire le bon choix.

Warzone connait un regain d’intérêt depuis l’arrivée de la saison 3, disponible depuis le 3 avril 2025. Elle signe le retour de Verdansk, la carte d’origine du célèbre Battle Royale de Call of Duty. Les joueurs des premières heures peuvent ainsi redécouvrir cette carte mythique sous de nouveaux jours.

La nouvelle version reste fidèle à l’originale, mais améliore le graphisme pour une meilleure immersion. Elle intègre aussi de légères modifications dans les mécanismes de jeu. Le nombre de joueurs a explosé ces derniers jours, ce qui fait également monter le niveau de compétition.

En quoi un VPN peut-il être utile pour Warzone ?

La plupart des joueurs qui ont recours à un VPN cherchent surtout à influencer l’expérience de jeu en adoucissant le niveau de difficulté ou en améliorant leurs performances. Changer de localisation peut en effet avoir des répercussions sur le matchmaking.

Activision tient compte de plusieurs critères pour la mise en relation des joueurs. La localisation géographique et le fuseau horaire en font partie. Il existe une certaine corrélation entre les régions dans lesquelles se trouvent les joueurs et le niveau de difficulté des parties.

Changer de pays peut donc influencer indirectement le Skill Based Matchmaking (SBMM). Vous aurez plus de chances de tomber dans des lobbies plus faciles, en fonction de la région où vous vous connectez virtuellement.

Passer par un VPN peut également améliorer les latences en jeu dans certains cas, notamment dans les zones où les serveurs Warzone sont rares. En choisissant la bonne localisation, vous pouvez en effet vous rapprocher des serveurs les plus performants ou éviter les surcharges en fonction des pics de connexion. Il faut toutefois trouver le bon équilibre, car les VPN ont également un impact certain sur la latence.

Enfin, en changeant votre adresse IP, les VPN vous protègent contre les joueurs toxiques. Vous évitez ainsi les attaques de type DDoS qui visent à surcharger votre réseau en l’inondant de requêtes.

Warzone : comment choisir le bon VPN ?

Un VPN peut vous être utile si vous jouez à Warzone, mais en vous y prenant mal, cela risque aussi d’être contre-productif. En effet, à cause de la manière dont les VPN fonctionnent, leur utilisation réduit les performances de votre connexion Internet.

Tout dépend de la qualité de service que propose le fournisseur. Optez donc pour un VPN réputé pour les performances de ses serveurs. Ex : NordVPN qui fait partie des VPN les plus rapides.

Privilégiez aussi les applications qui ont un grand nombre de serveurs dans différents pays. NordVPN dispose par exemple de plus de 7400 serveurs dans 118 pays (150 villes). Cela offre un important avantage pour les joueurs de Warzone : celui de choisir n’importe quelle région dans le monde en fonction de l’endroit depuis lequel ils souhaitent se connecter virtuellement.

Si vous recherchez un VPN Warzone pour jouer sur PS5 ou Xbox, choisissez une application multiplateforme qui peut également fonctionner sur les routeurs qui proposent cette fonctionnalité.

En plus d’être multiplateforme, NordVPN propose des protocoles VPN parmi les plus sécurisés (Nordlynx, OpenVPN, IKEv2/IPsec). C’est aussi un VPN No Log qui offre une bonne politique de confidentialité pour les joueurs qui tiennent à leur vie privée.