Vous vous endormez souvent devant la télévision ? Google TV pense enfin à vous

Google prépare des nouveautés pour son interface dédiée aux téléviseurs connectés. Elles vont être très utiles à celles et ceux qui ont tendance à s'endormir devant l'écran.

La journée a été longue et vous décidez de passer la soirée devant quelques épisodes de votre série du moment. Vous vous installez confortablement et lancez la plateforme de streaming adéquate sur votre TV connectée. Dès la fin des premières 45 minutes, vous sentez que vos paupières s'alourdissent. Mais vous avez envie de voir la suite, alors vous vous frottez les yeux et continuez. Peine perdue : le deuxième épisode n'est pas même pas à la moitié que vous vous endormez sur le canapé.

Si vous avez de la chance, vous vous réveillez après une nuit complète. Autrement, vous êtes brusquement tiré des bras de Morphée avant le lever du Soleil par une scène bruyante. Dans les deux cas, votre télévision est restée allumée pour rien, et ça se verra sur la facture d'électricité. Si ça vous arrive souvent, ça peut finir par faire mal au portefeuille. La solution ? Activer un minuteur pour que la TV s'éteigne automatiquement. Mais si vous avec un appareil sous Google TV, c'est la croix et la bannière pour y arriver. La firme veut changer ça.

Google TV va ajouter des nouveautés pour celles et ceux qui s'endorment devant l'écran

Actuellement, le minuteur intégré à Google TV est caché au fin fond des paramètres, à tel point que beaucoup ignore son existence. Même quand c'est le cas, il déçoit par sa simplicité : programmer un minuteur, voir où en est l'actuel et… c'est tout. Des lignes de codes repérées par Android Authority montre cependant que Google veut muscler cette fonctionnalité.

Elles indiquent que nous devrions avoir droit à des options pour annuler le minuteur, le mettre en pause et le relancer. De plus, des messages pourraient s'afficher sur l'écran de la TV quand il reste X minutes ou secondes avant l'extinction du poste. Il est probable que nous puissions alors ajouter du temps pour la repousser.

D'après ce que l'on voit, les notification arriveraient à 5 minutes et à 45 secondes avant l'échéance. Ce dernier choix est assez étrange, 1 minute semblant plus logique, aussi il est possible que le code fasse référence à autre chose. Réponse dans quelques semaines, voire mois. Peut-être en même temps que les futures nouveautés de Google TV attendues avec Android 16 ?