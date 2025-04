Vous voulez passer chez Sosh ? Attention à ces nouveaux frais qui alourdissent la facture

L'opérateur Sosh, géré par Orange, perd une spécificité qui faisait parfois pencher la balance en sa faveur quand le client hésitait entre lui et les concurrents. Passer chez Sosh coûte désormais plus cher.

Sosh est à Orange ce que RED est à SFR, ou B&You à Bouygues Telecom : des opérateurs “low cost” proposant certes moins d'options que leur grands frères, mais à des prix plus attractifs. Beaucoup sont ceux qui s’accommodent d'un débit moindre ou de chaînes TV absentes au profit d'une économie parfois assez importante à l'année. En dehors des promotions ponctuelles, les différents fournisseurs d'accès à Internet (FAI) “low cost” proposent des tarifs similaires, mais l'un d'eux a un avantage sur les autres.

Lorsque vous souscrivez pour la première fois chez un opérateur, vous devez payer des frais de mise en service. Ils couvrent l'installation et la mise en route du matériel, en intégrant aussi le déplacement d'un technicien, les coûts d'activation de la ligne, etc. Ces frais oscillent actuellement entre 39 et 49 €. Chez Sosh en revanche, il n'y en a pas. Ou plutôt, il n'y en avait pas. Le FAI a en effet effectué un petit changement qui va gonfler la facture des nouveaux clients.

Sosh ajoute des frais pour toute nouvelle souscription à une offre Internet

La ligne apparaît au bas de la page Web relatives à certaines offres, “Frais de mise en service 39€ : frais appliqué pour toute 1ère souscription à une offre Internet Sosh“. Les documents de l'opérateur, disponibles sur son site Internet, ont été mis à jour en ce sens le 10 avril 2025. Par exemple, on trouve bien la mention des 39 € de frais de mise en service sur le récapitulatif contractuel L'offre La Boîte Sosh. Même chose sur la Fiche tarifaire des offres Sosh, également mise à jour le 10 avril de cette année.

Sosh rejoint la concurrence et perd cette spécificité qui permettait d'économiser ce qui représentent parfois 2 mois d'abonnement à Internet tout de même. Pour le moment, il n'y a pas eu de communication pour justifier la mise en place de ses frais. Il est probable qu'il n'y en ait pas, à moins que les clients commencent à faire entendre leur voix suffisamment fort sur les canaux officiels de l'opérateur.