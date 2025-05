Vous regardez Netflix sur l’un de ces 3 appareils ? Ça ne fonctionnera plus à partir de juin 2025

Netflix allonge sa liste des appareils incompatibles avec l'application. Trois deviennent ainsi obsolètes et ce dès le mois de juin 2025. La seule solution est d'en acheter un autre plus récent.

Regarder Netflix est très simple. Depuis son lancement, le service de streaming s'est rendu disponible sur à peu près tous les supports parmi les plus utilisés dans le monde : smartphone, TV, console de jeux… Mais à mesure que le temps passe et que les technologies évoluent, certaines applications finissent par ne plus fonctionner sur tel ou tel appareil. Netflix ne fait pas exception.

De nouveaux appareils viennent d'être ajoutés sur la liste de ceux désormais incompatibles avec Netflix. Elle s'allonge inexorablement au fil des ans et pousse les utilisateurs récalcitrant à moderniser leur équipement (ou à résilier leur abonnement). Ici, la fin du support prendra effet dès le 3 juin 2025.

Netflix ne fonctionnera plus sur ces appareils dès le mois de juin 2025

Les appareils concernés sont au nombre de 3 et tous proviennent de chez Amazon. Il s'agit de la première génération de produits Fire TV, ce qui inclut le Fire TV Stick, la Fire TV et le Fire TV Stick avec Alexa, chacun lancé en 2014.

Cela fait des années que le géant du Web ne les prend plus en charge. Ils ne reçoivent depuis lors aucune mise à jour, que ce soit de fonctionnalités ou de sécurité. Cela ne les empêche pas de fonctionner correctement, mais Netflix estime qu'ils sont aujourd'hui obsolètes, notamment à cause de leurs performances.

Notez qu'il s'agit d'une supposition. La plateforme de streaming n'est pas vraiment explicite sur les raisons de cet abandon dans le mail qu'elle est en train d'envoyer aux abonnés concernés. Il est cependant très probable que cela tienne aux nouvelles normes de Netflix, par exemple le codec vidéo AV1 utilisé depuis 2020 pour une meilleure qualité d'image.

Si vous êtes touché et que vous souhaitez continuer à regarder Netflix autrement que sur un téléviseur intelligent, la seule solution est d'acheter un autre accessoire pour connecter votre TV, plus récent, et d'y installer l'application du service.