Vous pouvez maintenant envoyer des messages sans connexion sur iPhone grâce à cette appli

Une nouvelle appli vient d’arriver sur l’App Store. Créée par le cofondateur de Twitter, elle permet d’échanger sans numéro, sans Internet, et en toute discrétion. Les utilisateurs d’iPhone peuvent déjà l’essayer.

Les discussions par messagerie sont devenues omniprésentes, mais elles dépendent toujours d’un réseau ou d’une connexion Internet. Pourtant, certains scénarios exigent plus d’indépendance. Panne réseau, événement sans couverture, ou simplement envie de discuter sans partager ses coordonnées : autant de cas où les messageries classiques ne suffisent pas. Jack Dorsey, connu pour avoir fondé Twitter, devenu X depuis son rachat par Elon Musk, explore une alternative bien différente.

Jack Dorsey a lancé une nouvelle application baptisée Bitchat. Disponible dès maintenant sur l’App Store, elle fonctionne via Bluetooth et permet d’échanger des messages avec des personnes situées à proximité, sans passer par Internet. Le projet a été développé au sein d’un collectif open source nommé “and Other Stuff”, soutenu financièrement par l’ex fondateur de Twitter. Selon sa description officielle, l’appli ne demande ni adresse e-mail, ni numéro de téléphone pour établir une connexion.

Bitchat débarque sur iPhone pour chatter sans connexion

L’application repose sur un modèle de réseau Bluetooth maillé. Elle permet aux appareils compatibles – iPhone, iPad, Mac et même Apple Vision Pro – d’échanger des messages directement, sans passer par un serveur central. Les échanges sont chiffrés, et un “mode panique” permet de supprimer toutes les données en appuyant trois fois.

Ce type d’outil peut s’avérer utile lors d’événements, de festivals ou dans des régions où la connectivité est coupée. Il suffit que les deux appareils soient à portée pour discuter. L’application fonctionne même si le téléphone est en mode avion, tant que le Bluetooth reste activé. Cela en fait une solution discrète et pratique dans de nombreuses situations.

Jack Dorsey présente cette initiative comme une expérimentation autour des réseaux décentralisés et des communications hors-ligne. Bitchat s’inscrit dans une logique de confidentialité et de résilience technologique. Si l’idée n’est pas nouvelle – des applications similaires existent depuis plus de dix ans – celle-ci bénéficie d’un développement open source actif. Son arrivée sur l’App Store pourrait populariser ce type de messagerie dans des contextes bien précis. Le concept séduit déjà une communauté de curieux et d’adeptes de la vie privée.