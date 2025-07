Vous n’avez pas de compteur Linky ? Voici combien vous allez devoir payer en plus dès le 1er août

À partir du 1er août 2025, toutes les personnes n'ayant pas fait installer un compteur Linky vont devoir payer des frais supplémentaires. Voici le montant qui sera prélevé.

Installé dans 95 % des foyers français, le compteur électrique Linky a encore des détracteurs. La Cour de Cassation a beau avoir indiqué que personne ne pouvait s'opposer à l'arrivée du boitier fluo chez lui, ils sont encore 2 millions a faire de la résistance. Crainte pour la sécurité des données envoyées, électrosensibilité… Peu importe la raison évoquée, le résultat est le même. Le gouvernement a bien sûr tout fait pour faire plier les récalcitrants, à commencer par la mise en place de frais supplémentaires.

Ces derniers existent depuis 2023, mais jusqu'au 1er janvier 2025, il était possible de les éviter en fournissant soi-même le relevé du compteur à Enedis, le gestionnaire du réseau. À cela s'ajoute une somme qui sera prélevée automatiquement chez toutes les personnes concernées à partir du 1er août 2025. C'est la Commission de régulation de l'énergie (CRE) qui a fixé son montant. Elle couvre les coûts relatifs à la gestion des anciens compteurs nécessitant un déplacement de maintenance ou pour la relève.

Le 1er août 2025, Enedis facturera les clients qui refusent l'installation d'un compteur Linky

Si vous faites partie des gens possédant toujours un compteur électrique d'avant Linky, vous allez devoir payer 6,48 euros HT tous les deux mois, soit 38,88 euros HT par an. Sachant qu'il s'agit du palier le plus bas. Un second est en effet prévu pour celles et ceux qui ne fournissent pas le relevé de leur consommation, ou qui ne prennent pas de rendez-vous avec Enedis pour qu'un agent passe le faire : 4,14 € de plus tous les deux mois.

Au maximum, les réfractaires paieront 63,72 € HT chaque année tant qu'ils refuseront la mise en place d'un compteur Linky. Bien qu'il s'agisse d'une somme qu'ils préfèreraient dans doute garder pour eux, pas sûr que le montant soit suffisamment dissuasif pour convaincre les opposants. Rappelons que sans parler de la décision de la Cour de cassation, Enedis a légalement le droit d'installer Linky sans autorisation de l'habitant du moment que le compteur est situé à l’extérieur du logement.