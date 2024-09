Vous n’aurez plus de chargeur en achetant un smartphone de cette marque, elle rejoint Apple, Google et Samsung

Après Apple, Google, Samsung et OnePlus, c'est au tour de ce grand fabricant de ne plus fournir de chargeur avec ses smartphones. Une décision déjà appliquée pour son dernier modèle haut de gamme.



Vous vous rappelez de l'époque où vous aviez un tiroir rempli de plusieurs chargeurs de smartphones ? Chaque fois que vous changiez de mobile, un nouveau rejoignait la collection. C'est désormais du passé grâce à la généralisation de l'USB-C, mais aussi par une décision prise par de plus en plus de constructeurs : vendre leur téléphone sans chargeur. Apple fut pionnier en la matière. Moqué par Samsung, l'entreprise coréenne a finalement emboîté le pas à son concurrent, suivie par Google et OnePlus.

Tous invoquent le règlement européen encourageant ce comportement : la “solution de recharge commune“. Le but est de protéger l'environnement, la Commission européenne estimant que “la réduction de la production et de l'élimination des nouveaux chargeurs devrait réduire la quantité de déchets électroniques de 980 tonnes par an“. Pour autant, les autres marques proposent encore l'accessoire dans les boîtes. Plus celle-ci. Elle vient très récemment de changer sa façon de faire.

Ce fabricant de smartphones ne fournira plus de chargeur avec ses mobiles

Vous savez peut-être déjà de qui il s'agit si vous avez lu notre test du Xiaomi 14T Pro. La société chinoise n'a en effet pas fourni de chargeur avec son dernier téléphone et un porte-parole a confirmé que ce n'est pas un oubli. Il faudra donc investir dans un modèle 120W si vous voulez le recharger de manière optimale.

Pour le moment, Xiaomi ne dit pas s'il arrêtera de fournir un chargeur dans tous ses smartphones ou seulement les modèles haut de gamme. En Chine, la firme n'a pas eu une position constante sur la question. Elle l'a par exemple supprimé pour le Mi 11 en 2021, alors que les mobiles plus récents en ont bien un dans le pays.

Avec le Xiaomi 14T Pro, c'est cependant la première fois que le constructeur agit de la sorte pour un flagship disponible partout dans le monde. Il y a fort à parier que cela deviendra la norme en Europe à partir de maintenant.