Vous allez passer neuf ans de votre vie sur votre smartphone

Selon une étude réalisée auprès de 1000 personnes, nous passons en moyenne trois heures par jour sur notre smartphone. En partant du principe que la moyenne d’âge d’acquisition du premier smartphone est aujourd’hui de dix ans, une personne passerait alors en moyenne pratiquement neuf ans de sa vie sur son mobile.

Nous passons de plus en plus de temps sur notre smartphone. Il sert évidemment à communiquer avec les proches et les collègues dans cette période de distanciation sociale, soit par messagerie, soit sur les réseaux sociaux, soit par appel vocal ou par visio. Il sert aussi à s’informer, à regarder des contenus audiovisuels et jouer. Alors qu’il n’existait pas vraiment il y a 15 ans, le smartphone est central dans notre vie quotidienne.

Lire aussi – Dépendance : les jeunes Français passent 4 heures par jour sur leur smartphone

Le site australien WhistleOut, spécialisé dans la comparaison des forfaits mobiles, a publié une étude sur le temps que nous passons sur notre smartphone. 1000 personnes ont été interrogées. 166 sont des Baby Boomers. 270 sont des membres de la Generation X (nés dans les années 60 à 80). Et 449 sont des Millenials, nés avec un clavier entre les mains.

Nous passons un dixième de notre vie sur notre écran de mobile

L’étude montre que nous passons 3,07 heures par jour sur notre smartphone en moyenne. Les Millenials passent 3,7 heures par jour, contre 2,5 heures pour les Baby Boomers. Cela correspond respectivement à 39 jours et 56 jours par an pour ces deux tranches d’âge. De ces chiffres, l’étude extrapole deux autres informations intéressantes.

Veuillez laisser ce champ vide Abonnez-vous gratuitement à la newsletter Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

D’abord, l’étude affirme que nous passerons 76 500 heures, soit 8,74 ans, devant notre écran durant toute notre vie. Deux données importantes ont été utilisées pour calculer cela : d’abord la moyenne quotidienne d’utilisation du smartphone (3,07 heures, donc) et l’âge moyen d’acquisition du premier smartphone (souvent donné par un parent) : 10 ans. Cela veut dire que, si vous donnez à votre enfant de 10 ans un mobile, il passera plus de 9 ans de sa vie à regarder cet écran.

Autre information, les milleniales passent 23,1 % de leur temps d’éveil sur un smartphone. Outre la moyenne quotidienne d’utilisation, les auteurs de l’étude ont utilisé le nombre moyen d’heures de sommeil quotidien. Il est de neuf heures. Ce chiffre baisse à 16,5 % pour la génération X et 9,9 % pour les Baby Boomers.

Depuis plusieurs années, Apple et Google développent des logiciels pour iOS 14 et Android 9 qui permettent de mesurer le temps que nous passons devant l'écran de notre smartphone. Cela s'appelle Temps d'Ecran chez Apple et Bien Etre Numérique chez Google.

Source : WhistleOut